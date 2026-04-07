3 signos dão a volta por cima no dinheiro hoje (7 de abril) e finalmente saem do aperto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:00
A terça-feira, dia 7 de abril, chega com uma virada importante para quem vinha lidando com pressão financeira nos últimos meses. O alívio não acontece por acaso, mas como resultado de decisões, ajustes e uma nova forma de encarar o dinheiro. É um momento de sair do ciclo de preocupação constante e assumir o controle com mais clareza. Para três signos, esse dia marca o começo de uma fase mais estável, com sinais concretos de melhora. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Sua mente finalmente desacelera e você começa a enxergar sua situação financeira com mais clareza. Depois de um período de muita preocupação e excesso de análise, você entende o que precisa ser ajustado e coloca isso em prática. Esse movimento traz respostas rápidas, seja na organização do dinheiro ou até em entradas inesperadas.
Dica cósmica: Clareza é o primeiro passo para a estabilidade.
Decoração que é a cara de Touro
Virgem: A virada começa dentro da sua cabeça. Você percebe o quanto o excesso de preocupação estava te travando e decide mudar essa postura. Ao aliviar a pressão mental, as coisas começam a fluir melhor, inclusive no financeiro. Pequenos avanços já trazem um grande alívio e mostram que você está no caminho certo.
Dica cósmica: Pensar menos negativo pode abrir mais caminhos do que você imagina.
Decoração que é a cara de Virgem
Escorpião: Um peso começa a sair dos seus ombros. Pode ser a resolução de uma dívida, um aumento ou uma oportunidade que melhora sua situação financeira. Mais do que o dinheiro em si, é a sensação de retomada que faz diferença. Você volta a acreditar que é possível crescer e prosperar.
Dica cósmica: Nem toda fase difícil é permanente, e você está provando isso agora.
Decoração que é a cara de Escorpião