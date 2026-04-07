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Hoje (7 de abril) marca um ponto de virada silencioso que exige maturidade, decisões firmes e coragem para encerrar ciclos que já não fazem mais sentido

Entre ajustes internos, decisões no trabalho e conversas importantes, este dia traz um chamado claro para crescer com mais consciência e responsabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de hoje, dia 7 de abril, favorece encerramentos, reorganizações e escolhas mais estratégicas. É um momento de encarar a realidade com mais clareza, resolver pendências que vinham sendo adiadas e dar passos mais sólidos rumo ao que você quer construir. Nem sempre será leve, mas tende a ser necessário e profundamente transformador. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você pode sentir uma necessidade maior de se recolher para organizar ideias e emoções antes de agir. No trabalho, agir nos bastidores pode ser mais produtivo do que tentar resolver tudo de forma imediata. Evite impulsos e pense no longo prazo. No amor, clareza emocional ajuda a encerrar ciclos que já não fazem sentido e fortalecer conexões verdadeiras. Dica cósmica: Nem todo movimento precisa ser visível para ser poderoso.

Touro: O dia traz foco intenso em relações e parcerias, tanto no campo pessoal quanto profissional. Conversas importantes podem definir próximos passos e alinhar expectativas. Evite resistir a mudanças necessárias por apego ao conforto. No amor, o diálogo sincero pode fortalecer vínculos ou trazer verdades importantes à tona. Dica cósmica: Crescer junto exige diálogo, maturidade e flexibilidade.

Gêmeos: Hoje pede mais organização, responsabilidade e foco no que realmente precisa ser feito. Demandas podem aumentar no trabalho, mas você tem capacidade para lidar com tudo se evitar dispersões. No amor, comunicação prática e direta evita desgastes desnecessários. Cuidado com excesso de pensamentos. Dica cósmica: Disciplina agora evita problemas maiores depois.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Um dia favorável para criatividade, expressão e conexão com o que te faz bem. No trabalho, ideias podem ganhar forma se você confiar mais no seu potencial. No amor, conversas profundas aproximam e trazem segurança emocional. Evite se fechar por medo. Dica cósmica: Sua sensibilidade pode abrir caminhos que a razão não enxerga.

Leão: Hoje o foco está na sua base emocional, nas questões familiares e no que te dá segurança. Pode ser um dia de ajustes internos importantes. No trabalho, planejamento e estratégia funcionam melhor do que pressa. No amor, acolhimento e escuta fazem toda a diferença. Dica cósmica: Fortalecer sua base sustenta qualquer conquista futura.

Virgem: A comunicação ganha força hoje, favorecendo reuniões, negociações e alinhamentos importantes. Use sua clareza para resolver pendências e evitar ruídos. No amor, sinceridade e objetividade ajudam a manter o equilíbrio. Evite críticas em excesso. Dica cósmica: Falar o necessário com clareza já transforma muita coisa.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje pede atenção redobrada às finanças e ao seu senso de segurança. É um bom momento para rever gastos, organizar prioridades e evitar decisões impulsivas. No amor, estabilidade emocional e atitudes concretas fazem mais diferença do que palavras. Dica cósmica: Segurança se constrói com escolhas conscientes no dia a dia.

Escorpião: Com você em destaque, o dia traz força para decisões importantes e mudanças pessoais significativas. Sua postura pode influenciar tudo ao redor, especialmente no trabalho. No amor, intensidade pede equilíbrio para não gerar conflitos. Use sua força com sabedoria. Dica cósmica: Saber a hora de avançar e a hora de recuar também é poder.

Sagitário: Hoje é um dia mais introspectivo, ideal para refletir, descansar a mente e reorganizar planos antes de agir. No trabalho, evitar pressa traz mais clareza e melhores resultados. No amor, respeitar seu tempo emocional evita desgastes. Dica cósmica: Nem toda resposta vem de fora, muitas estão dentro de você.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: O dia favorece conexões, amizades e projetos em grupo. No trabalho, parcerias podem abrir caminhos interessantes para o futuro. No amor, cumplicidade e apoio mútuo ganham força. Evite tentar controlar tudo sozinho. Dica cósmica: Quem soma com você merece espaço e confiança.

Aquário: Hoje o foco está na carreira, nas responsabilidades e na forma como você se posiciona profissionalmente. Pode ser um dia decisivo para mostrar seu valor. No amor, evite deixar o trabalho ocupar todo o espaço emocional. Busque equilíbrio. Dica cósmica: Equilíbrio também é uma forma de produtividade.

Peixes: O dia traz expansão, novos aprendizados e mudanças de perspectiva importantes. No trabalho, ideias diferentes podem gerar oportunidades inesperadas. No amor, conversas sinceras e abertas fortalecem vínculos. Evite se limitar por inseguranças. Dica cósmica: Mudar a forma de ver muda completamente o que você vive.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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