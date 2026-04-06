ASTROLOGIA

3 signos passam por uma semana difícil no trabalho e na saúde, mas vivem uma grande virada logo depois

Entre desafios, cansaço e decisões delicadas, o período entre 6 e 12 de abril testa limites, mas abre caminho para uma fase muito mais leve e resolvida

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 6 e 12 de abril pode parecer mais pesada para alguns signos, especialmente em questões ligadas ao trabalho, à rotina e ao bem-estar. A partir do dia 9, com a entrada de Marte em Áries, a energia aumenta, trazendo mais ação e impulso, mas também exigindo cuidado com excessos, conflitos e desgaste emocional. O fim da semana pode ser mais confuso e cansativo, pedindo atenção redobrada com decisões e comunicação. Ainda assim, tudo isso funciona como um ponto de virada. Depois desse período, a tendência é de alívio, clareza e uma retomada muito mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Com Marte entrando no seu signo, a vontade de agir vem com tudo, mas isso também pode te levar a exageros. A semana pede cuidado com impulsividade, principalmente no trabalho e nas relações. Você pode se sentir mais cansada do que o normal, então respeitar seus limites será fundamental para não se desgastar. Pequenos conflitos ou desencontros podem surgir, mas são passageiros. Depois dessa fase, você tende a retomar o controle com muito mais clareza.

Dica cósmica: Força sem direção pode virar desgaste, canalize com consciência.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Câncer: A semana pode exigir bastante de você no trabalho, com situações que pedem mais estratégia, paciência e cuidado com a forma como você se comunica. Mal-entendidos ou decisões precipitadas podem impactar sua imagem, então será essencial agir com calma. Além disso, o cansaço pode bater mais forte, pedindo pausas e atenção à sua saúde. A boa notícia é que, ao atravessar esse período com consciência, você entra em uma fase mais estável e segura.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser enfrentada no impulso, escolha com inteligência.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra: A semana pode trazer tensão nas relações e impactar diretamente seu equilíbrio emocional. No trabalho ou na vida pessoal, será importante ter cuidado com reações impulsivas e palavras ditas no calor do momento. Existe um risco maior de mal-entendidos, então paciência será sua maior aliada. Ao mesmo tempo, o corpo pode pedir mais descanso, mostrando sinais de cansaço acumulado. Ao atravessar esse período com mais leveza, você abre espaço para dias muito mais tranquilos e alinhados.

Dica cósmica: Respirar antes de reagir pode mudar completamente o resultado.