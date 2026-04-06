ASTROLOGIA

Marte entra em Áries nesta semana e promete uma virada de energia que impacta todos os signos

Um novo ciclo de ação e movimento começa, trazendo decisões, impulsos e mudanças importantes ao longo dos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:00

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma sensação de retomada, mas é a partir da quarta-feira, dia 9 de abril, que tudo ganha intensidade. Com a entrada de Marte em Áries, inicia-se um período marcado por mais coragem, iniciativa e vontade de agir, que se estende até 18 de maio. Essa energia impulsiona começos, acelera decisões e tira muita gente da zona de conforto. Ao mesmo tempo, exige maturidade para não agir por impulso ou atropelar processos. É um convite claro para sair do lugar, mas com consciência do que se está construindo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Com Marte no seu signo, você entra em um dos períodos mais intensos do seu ano. A energia, a coragem e a disposição para agir aumentam consideravelmente, fazendo com que você queira iniciar tudo ao mesmo tempo. Isso pode ser extremamente positivo, desde que exista direção. O risco está em se sobrecarregar ou agir sem pensar nas consequências.

Dica cósmica: Use essa força para construir, não apenas para reagir.

Touro: A energia da semana mexe com seu lado mais interno, trazendo reflexões importantes antes da ação. Você pode sentir uma inquietação diferente, como se algo estivesse prestes a mudar, mesmo que ainda não esteja claro. Esse é um período de preparação emocional e estratégica.

Dica cósmica: Nem todo movimento precisa ser visível para ser poderoso.

Gêmeos: O período favorece conexões, ideias e projetos em grupo. Você se sente mais motivado a trocar, criar e colocar planos em prática, especialmente aqueles que envolvem outras pessoas. O desafio será manter o foco no que realmente importa.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa virar compromisso.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: A energia da semana movimenta sua vida profissional e suas ambições. Você pode se ver diante de novas responsabilidades ou desafios que exigem mais posicionamento. Apesar da pressão, esse é um momento importante para mostrar seu valor.

Dica cósmica: Crescimento também exige coragem para se expor.

Leão: O impulso de expandir horizontes ganha força. Seja através de novos projetos, aprendizados ou mudanças de perspectiva, você sente vontade de ir além do que já conhece. Essa energia pode abrir caminhos interessantes, desde que você mantenha o foco.

Dica cósmica: Confie no que te inspira, mas sustente com disciplina.

Virgem: A semana traz intensidade emocional e decisões mais profundas. Você pode se ver lidando com questões que exigem desapego, transformação ou mais entrega. É um momento de reorganizar prioridades internas.

Dica cósmica: Crescer também é saber o que deixar para trás.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Relacionamentos entram em destaque e podem passar por movimentações importantes. A energia pede mais clareza, atitude e posicionamento nas suas conexões. Evitar decisões já não será tão fácil.

Dica cósmica: O que não é dito também comunica, escolha se expressar.

Escorpião: A rotina ganha mais ritmo e exige mais organização. Você pode sentir a necessidade de resolver pendências, ajustar hábitos e assumir uma postura mais prática no dia a dia. Isso pode ser cansativo, mas também muito produtivo.

Dica cósmica: Pequenas mudanças constroem grandes resultados.

Sagitário: A energia da semana ativa sua criatividade, sua vontade de viver e de se expressar. Projetos pessoais, romances ou hobbies podem ganhar mais espaço e importância. É um período leve, mas que também pede responsabilidade com o que você começa.

Dica cósmica: Aproveite o entusiasmo, mas não abandone no meio do caminho.

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Capricórnio: Assuntos ligados à casa, família e estrutura emocional podem ganhar destaque. Você pode sentir vontade de reorganizar seu espaço ou resolver questões antigas. Esse movimento traz mais segurança para o que vem pela frente.

Dica cósmica: Fortalecer a base é essencial antes de crescer.

Aquário: Comunicação e decisões rápidas marcam sua semana. Você pode se ver envolvido em conversas importantes, ideias novas ou mudanças de planos. A mente fica mais acelerada, o que pode ser produtivo ou gerar ansiedade.

Dica cósmica: Nem toda urgência é real, filtre antes de agir.

Peixes: A energia se volta para sua vida material e segurança. Você pode sentir mais impulso para buscar estabilidade, aumentar ganhos ou organizar melhor seus recursos. Ao mesmo tempo, será importante evitar decisões impulsivas.