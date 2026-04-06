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Marte entra em Áries nesta semana e promete uma virada de energia que impacta todos os signos

Um novo ciclo de ação e movimento começa, trazendo decisões, impulsos e mudanças importantes ao longo dos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:00

Signos e marte
Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma sensação de retomada, mas é a partir da quarta-feira, dia 9 de abril, que tudo ganha intensidade. Com a entrada de Marte em Áries, inicia-se um período marcado por mais coragem, iniciativa e vontade de agir, que se estende até 18 de maio. Essa energia impulsiona começos, acelera decisões e tira muita gente da zona de conforto. Ao mesmo tempo, exige maturidade para não agir por impulso ou atropelar processos. É um convite claro para sair do lugar, mas com consciência do que se está construindo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Com Marte no seu signo, você entra em um dos períodos mais intensos do seu ano. A energia, a coragem e a disposição para agir aumentam consideravelmente, fazendo com que você queira iniciar tudo ao mesmo tempo. Isso pode ser extremamente positivo, desde que exista direção. O risco está em se sobrecarregar ou agir sem pensar nas consequências.

Dica cósmica: Use essa força para construir, não apenas para reagir.

Touro: A energia da semana mexe com seu lado mais interno, trazendo reflexões importantes antes da ação. Você pode sentir uma inquietação diferente, como se algo estivesse prestes a mudar, mesmo que ainda não esteja claro. Esse é um período de preparação emocional e estratégica.

Dica cósmica: Nem todo movimento precisa ser visível para ser poderoso.

Gêmeos: O período favorece conexões, ideias e projetos em grupo. Você se sente mais motivado a trocar, criar e colocar planos em prática, especialmente aqueles que envolvem outras pessoas. O desafio será manter o foco no que realmente importa.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa virar compromisso.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: A energia da semana movimenta sua vida profissional e suas ambições. Você pode se ver diante de novas responsabilidades ou desafios que exigem mais posicionamento. Apesar da pressão, esse é um momento importante para mostrar seu valor.

Dica cósmica: Crescimento também exige coragem para se expor.

Leão: O impulso de expandir horizontes ganha força. Seja através de novos projetos, aprendizados ou mudanças de perspectiva, você sente vontade de ir além do que já conhece. Essa energia pode abrir caminhos interessantes, desde que você mantenha o foco.

Dica cósmica: Confie no que te inspira, mas sustente com disciplina.

Virgem: A semana traz intensidade emocional e decisões mais profundas. Você pode se ver lidando com questões que exigem desapego, transformação ou mais entrega. É um momento de reorganizar prioridades internas.

Dica cósmica: Crescer também é saber o que deixar para trás.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Relacionamentos entram em destaque e podem passar por movimentações importantes. A energia pede mais clareza, atitude e posicionamento nas suas conexões. Evitar decisões já não será tão fácil.

Dica cósmica: O que não é dito também comunica, escolha se expressar.

Escorpião: A rotina ganha mais ritmo e exige mais organização. Você pode sentir a necessidade de resolver pendências, ajustar hábitos e assumir uma postura mais prática no dia a dia. Isso pode ser cansativo, mas também muito produtivo.

Dica cósmica: Pequenas mudanças constroem grandes resultados.

Sagitário: A energia da semana ativa sua criatividade, sua vontade de viver e de se expressar. Projetos pessoais, romances ou hobbies podem ganhar mais espaço e importância. É um período leve, mas que também pede responsabilidade com o que você começa.

Dica cósmica: Aproveite o entusiasmo, mas não abandone no meio do caminho.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Assuntos ligados à casa, família e estrutura emocional podem ganhar destaque. Você pode sentir vontade de reorganizar seu espaço ou resolver questões antigas. Esse movimento traz mais segurança para o que vem pela frente.

Dica cósmica: Fortalecer a base é essencial antes de crescer.

Aquário: Comunicação e decisões rápidas marcam sua semana. Você pode se ver envolvido em conversas importantes, ideias novas ou mudanças de planos. A mente fica mais acelerada, o que pode ser produtivo ou gerar ansiedade.

Dica cósmica: Nem toda urgência é real, filtre antes de agir.

Peixes: A energia se volta para sua vida material e segurança. Você pode sentir mais impulso para buscar estabilidade, aumentar ganhos ou organizar melhor seus recursos. Ao mesmo tempo, será importante evitar decisões impulsivas.

Dica cósmica: Crescimento financeiro também pede estratégia.

Tags:

Signo Áries Signos Horóscopo Zodíaco Marte Astrologia

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