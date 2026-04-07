ASTROLOGIA

Áries, Câncer, Libra e Capricórnio recebem uma mensagem decisiva do Universo hoje (7 de abril) e percebem o que precisam mudar

Um momento de clareza emocional ajuda alguns signos a entender o que deve ficar no passado e qual caminho seguir daqui pra frente

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 7 de abril, chega com um clima mais reflexivo, quase como se fosse impossível ignorar certos pensamentos e sentimentos. Ao longo do dia, percepções importantes começam a surgir, trazendo respostas que estavam sendo evitadas ou simplesmente não eram tão claras até agora. É um momento de entender o que ainda faz sentido e o que já não cabe mais na sua vida. Para quatro signos, essa mensagem vem de forma direta e pode mudar completamente os próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você sente que algo dentro de você está tentando chamar sua atenção, como se houvesse um propósito maior se revelando aos poucos. No início, pode parecer confuso, mas ao longo do dia tudo começa a se encaixar. Essa mensagem tem a ver com confiar mais em si mesma e seguir aquilo que você sente, mesmo sem garantias externas.

Dica cósmica: Quando sua intuição insiste, é porque ela já sabe o caminho.

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Câncer: O dia traz um olhar mais honesto sobre suas próprias reações. Você começa a perceber que certos padrões emocionais acabam te desgastando mais do que ajudam, e isso abre espaço para uma mudança importante. Essa consciência é a mensagem que você precisava para agir diferente daqui pra frente.

Dica cósmica: Se algo te esgota, talvez não seja o caminho certo.

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Libra: Uma situação que vinha te incomodando ganha uma nova perspectiva. De repente, você entende melhor o que está acontecendo e até o que precisa ser feito para resolver. Essa clareza pode envolver tanto relações quanto questões pessoais.

Dica cósmica: Enxergar diferente já é o primeiro passo para mudar.

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Capricórnio: Você recebe uma confirmação importante de que todo o seu esforço está valendo a pena. Pode não ser algo óbvio para os outros, mas internamente há uma certeza de que você está no caminho certo. Essa mensagem reforça sua confiança para continuar.

Dica cósmica: Persistir também é uma forma de acreditar em si mesma.