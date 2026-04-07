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Cor e número da sorte de hoje (7 de abril): decisões estratégicas e boas oportunidades marcam o dia

A energia favorece crescimento, novas conexões e atitudes mais conscientes para avançar com segurança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 7 de abril, chega com uma energia mais dinâmica e focada em resultados. O dia favorece decisões importantes, avanços no trabalho e oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Também é um bom momento para fortalecer relações, organizar prioridades e agir com mais clareza em relação ao futuro. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia traz oportunidades de crescimento e reconhecimento, especialmente no trabalho. Aproveite para mostrar seu potencial. No amor, momentos agradáveis fortalecem a conexão.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 6.

Touro: Sensação de estabilidade e bem-estar marca o dia. Novas oportunidades financeiras podem surgir. No amor, clima leve e harmonioso.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

Gêmeos: O dia pede mais cautela e atenção nas decisões. Evite agir por impulso. No amor, diálogo será essencial para evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 3.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Um dia produtivo, com chances de iniciar algo novo. Confie mais nas suas ideias. No amor, evite discussões desnecessárias.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 2.

Leão: Harmonia nas relações e boas oportunidades no trabalho trazem mais leveza ao dia. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 9.

Virgem: Boas oportunidades podem surgir, mas será importante agir com prudência, principalmente nas finanças. No amor, valorize os pequenos gestos.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: O dia pede equilíbrio e discrição, especialmente nas relações pessoais. No amor, atitudes gentis fazem diferença.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 5.

Escorpião: Energia positiva para resolver pendências e avançar em projetos. No amor, momentos de proximidade fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Azul claro.

Número da sorte: 5.

Sagitário: O dia favorece conquistas e reconhecimento. Uma boa notícia pode trazer mais segurança. No amor, clima leve e descontraído.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 8.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Rotina intensa, mas produtiva. Organização será essencial para dar conta de tudo. No amor, demonstrações de carinho fazem diferença.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 1.

Aquário: Um dia agitado, com boas oportunidades surgindo. Aproveite para avançar em planos importantes. No amor, respeito e diálogo fortalecem a relação.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 8.

Peixes: Sensibilidade em alta e intuição afiada ajudam nas decisões. No amor, clima acolhedor e positivo.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 1.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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