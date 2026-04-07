Cor e número da sorte de hoje (7 de abril): decisões estratégicas e boas oportunidades marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:00
A terça-feira, dia 7 de abril, chega com uma energia mais dinâmica e focada em resultados. O dia favorece decisões importantes, avanços no trabalho e oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Também é um bom momento para fortalecer relações, organizar prioridades e agir com mais clareza em relação ao futuro. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia traz oportunidades de crescimento e reconhecimento, especialmente no trabalho. Aproveite para mostrar seu potencial. No amor, momentos agradáveis fortalecem a conexão.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 6.
Touro: Sensação de estabilidade e bem-estar marca o dia. Novas oportunidades financeiras podem surgir. No amor, clima leve e harmonioso.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 5.
Gêmeos: O dia pede mais cautela e atenção nas decisões. Evite agir por impulso. No amor, diálogo será essencial para evitar mal-entendidos.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 3.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Câncer: Um dia produtivo, com chances de iniciar algo novo. Confie mais nas suas ideias. No amor, evite discussões desnecessárias.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 2.
Leão: Harmonia nas relações e boas oportunidades no trabalho trazem mais leveza ao dia. No amor, conexão em alta.
Cor da sorte: Magenta.
Número da sorte: 9.
Virgem: Boas oportunidades podem surgir, mas será importante agir com prudência, principalmente nas finanças. No amor, valorize os pequenos gestos.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 7.
O drink que combina com cada signo
Libra: O dia pede equilíbrio e discrição, especialmente nas relações pessoais. No amor, atitudes gentis fazem diferença.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 5.
Escorpião: Energia positiva para resolver pendências e avançar em projetos. No amor, momentos de proximidade fortalecem o vínculo.
Cor da sorte: Azul claro.
Número da sorte: 5.
Sagitário: O dia favorece conquistas e reconhecimento. Uma boa notícia pode trazer mais segurança. No amor, clima leve e descontraído.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 8.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Capricórnio: Rotina intensa, mas produtiva. Organização será essencial para dar conta de tudo. No amor, demonstrações de carinho fazem diferença.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 1.
Aquário: Um dia agitado, com boas oportunidades surgindo. Aproveite para avançar em planos importantes. No amor, respeito e diálogo fortalecem a relação.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 8.
Peixes: Sensibilidade em alta e intuição afiada ajudam nas decisões. No amor, clima acolhedor e positivo.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 1.