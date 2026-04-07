ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de abril): decisões estratégicas e boas oportunidades marcam o dia

A energia favorece crescimento, novas conexões e atitudes mais conscientes para avançar com segurança

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 7 de abril, chega com uma energia mais dinâmica e focada em resultados. O dia favorece decisões importantes, avanços no trabalho e oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Também é um bom momento para fortalecer relações, organizar prioridades e agir com mais clareza em relação ao futuro. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia traz oportunidades de crescimento e reconhecimento, especialmente no trabalho. Aproveite para mostrar seu potencial. No amor, momentos agradáveis fortalecem a conexão.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 6.

Touro: Sensação de estabilidade e bem-estar marca o dia. Novas oportunidades financeiras podem surgir. No amor, clima leve e harmonioso.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

Gêmeos: O dia pede mais cautela e atenção nas decisões. Evite agir por impulso. No amor, diálogo será essencial para evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 3.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Um dia produtivo, com chances de iniciar algo novo. Confie mais nas suas ideias. No amor, evite discussões desnecessárias.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 2.

Leão: Harmonia nas relações e boas oportunidades no trabalho trazem mais leveza ao dia. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 9.

Virgem: Boas oportunidades podem surgir, mas será importante agir com prudência, principalmente nas finanças. No amor, valorize os pequenos gestos.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra: O dia pede equilíbrio e discrição, especialmente nas relações pessoais. No amor, atitudes gentis fazem diferença.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 5.

Escorpião: Energia positiva para resolver pendências e avançar em projetos. No amor, momentos de proximidade fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Azul claro.

Número da sorte: 5.

Sagitário: O dia favorece conquistas e reconhecimento. Uma boa notícia pode trazer mais segurança. No amor, clima leve e descontraído.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 8.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: Rotina intensa, mas produtiva. Organização será essencial para dar conta de tudo. No amor, demonstrações de carinho fazem diferença.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 1.

Aquário: Um dia agitado, com boas oportunidades surgindo. Aproveite para avançar em planos importantes. No amor, respeito e diálogo fortalecem a relação.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 8.

Peixes: Sensibilidade em alta e intuição afiada ajudam nas decisões. No amor, clima acolhedor e positivo.

Cor da sorte: Verde.