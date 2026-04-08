ASTROLOGIA

Touro, Virgem, Capricórnio e Peixes recebem bênçãos poderosas do Universo hoje (8 de abril) e redefinem prioridades

O dia traz clareza, decisões práticas e um chamado para retomar o controle da própria vida, deixando para trás o que já não faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia de ajuste e reposicionamento, trazendo à tona tudo o que precisa ser revisto. É um momento de encarar a realidade com mais maturidade e entender o que vale a pena manter e o que já passou do ponto. Para quatro signos, esse movimento vem como uma verdadeira bênção do universo, trazendo clareza, força e a chance de retomar o próprio caminho com mais consciência e leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você começa a perceber onde esteve entregando energia demais para coisas que não te fazem bem. Essa virada de consciência te ajuda a retomar o controle da sua vida e das suas escolhas. É como se algo dentro de você despertasse, lembrando quem você realmente é.

Dica cósmica: Voltar para si mesmo é sempre um recomeço poderoso.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Virgem: O excesso de pensamentos negativos começa a perder força, e você percebe que não precisa mais sustentar esse padrão. Existe uma escolha sendo feita aqui, a de viver com mais leveza e menos autocobrança. Esse entendimento abre espaço para uma nova fase.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje, mas tudo pode começar a melhorar agora.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Capricórnio: Um momento de despertar te mostra que você tem mais controle do que imaginava. A sensação de que tudo estava fora do lugar começa a se dissolver, dando espaço para atitudes mais firmes e conscientes. Você assume seu poder e passa a agir de forma mais alinhada com quem é.

Dica cósmica: Quando você se posiciona, o mundo responde.

Filmes para o signo de Capricórnio 1 de 10

Peixes: Sua sensibilidade se transforma em força criativa, permitindo que você lide melhor com tudo o que sente. Em vez de se perder nos pensamentos, você encontra formas de transformar isso em algo positivo. Existe beleza até nos momentos mais confusos, e você começa a enxergar isso com mais clareza.

Dica cósmica: Sua sensibilidade não é fraqueza, é o seu diferencial.