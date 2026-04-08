DIZ JORNAL

Romário viveu romance com duas jovens ao mesmo tempo antes de assumir relação com uma delas; veja os detalhes

Ex-jogador foi visto com Tiffany Barcelos e Babi Cavalcanti desde o fim do ano passado e precisou fazer uma escolha

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:30

Tiffany Barcelos, Romário e Bárbara Cavalcanti Crédito: Reprodução/Instagram

Romário, de 60 anos, protagonizou uma situação digna de roteiro de ficção ao se envolver simultaneamente com duas jovens universitárias. Tiffany Barcelos, de 25 anos, estudante de Odontologia, e Bárbara Cavalcanti, de 26, estudante de Nutrição, passaram a fazer parte da rotina do ex-atacante nos últimos meses, em uma relação que misturou proximidade, rivalidade e, por fim, uma escolha definitiva. As informações são do jornal Extra.

As duas chegaram a conviver em alguns momentos e até participaram de viagens ao lado do ex-jogador. Mas o cenário começou a mudar quando Romário passou a demonstrar maior proximidade com uma delas. Foi aí que o clima pesou.

Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário 1 de 26

Com Tiffany, o senador passou a circular publicamente a partir de janeiro. Durante o último dia de desfiles na Sapucaí, os dois foram flagrados de mãos dadas ao deixarem um camarote já pela manhã. Já o envolvimento com Babi, ainda de acordo com o Extra, começou antes, ainda em novembro, período em que Romário mantinha um relacionamento vai e volta com Alícya Gomes, apontada como sua última namorada oficial.

Babi, aliás, contou com o apoio do ex-jogador para impulsionar seus negócios nas redes sociais. Ele chegou a aparecer em registros na inauguração da loja da jovem de capinhas e películas para celular. O craque surgiu em duas fotos na frente do estabelecimento no dia da inauguração, há cerca de cinco meses, quando os dois começaram a sair. A moça também tem um sex shop.

Romário engajando loja de novo affair Crédito: Reprodução

As duas universitárias acabaram se aproximando, apesar da rivalidade. E Romário conseguiu administrar a convivência por um tempo, inclusive durante o Carnaval, quando esteve com ambas em dias diferentes no mesmo camarote da Sapucaí.

As viagens internacionais também fizeram parte da dinâmica. Tiffany esteve com o ex-atacante em destinos como Buenos Aires e Londres. Pouco tempo depois, foi a vez de Babi embarcar com ele para a Europa. Mas foi justamente nesse período que os sinais de preferência começaram a ficar mais evidentes.

Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário 1 de 21

Ainda de acordo com o Extra, ficou claro para a futura dentista que, apesar de o atacante deixar constantes elogios, curtidas e emojis em seu perfil no Instagram, a balança estava pendendo para o lado da colega. Especialmente após registros de Romário e Babi ao lado de jogadores, como Gabriel Jesus, que ele entrevistou em Londres.

A situação evoluiu até um ponto decisivo. Diante de um ultimato, Romário optou por seguir com Bárbara Cavalcanti. Os dois passaram o feriado da Páscoa juntos em Fernando de Noronha, consolidando o relacionamento.

Após a definição, Tiffany deixou de seguir o casal nas redes sociais, atitude que foi retribuída, marcando o fim da história e encerrando o episódio que movimentou os bastidores da vida pessoal do senador.