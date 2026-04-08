Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como era a mansão em que Suzane Von Richthofen morava com os pais e o irmão

Imóvel  foi palco do assassinato de Manfred e Marísia Richthofen e ficou anos fechado antes de ser reformado e vendido

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:00

Casa onde os pais de Suzane Richthofen foram assassinados em 2002 passou por reforma e novo dono transformou o visual
Casa onde os pais de Suzane foram assassinados em 2002 passou por reforma  Crédito: Reprodução

A mansão da família Richthofen, localizada na Rua Zacarias de Góes, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, foi cenário de um dos crimes mais brutais da história recente do país. Em 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam, em um crime planejado pela própria filha, Suzane von Richthofen, ao lado dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.

Na época, a cena do crime foi montada para parecer um assalto. Mas o comportamento de Suzane e dos irmãos Cravinhos levantou suspeitas da polícia, que passou a monitorá-los. Poucos dias após o enterro, a compra de uma moto de alta cilindrada com dólares furtados da casa acabou revelando a farsa.

Suzane e os irmãos Cravinhos foram presos e condenados, ela e Daniel a 39 anos de prisão, e Christian, a 38. O caso se transformou em um marco da crônica policial brasileira e, até hoje, desperta curiosidade do público.

Adquirida por Manfred em 1998 por cerca de R$ 330 mil, a mansão ficou abandonada por anos após o assassinato. Pichada e envolta em vegetação, tornou-se símbolo da tragédia familiar. Dentro, segundo vizinhos, tudo permaneceu como estava desde a reconstituição do crime.

Mansão da Família Richthofen

Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Piscina da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Piscina  da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen abandonada por Reprodução
Mansão da Família Richthofen nos dias atuais por Reprodução/Site São Paulo Antiga
1 de 9
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga

Durante anos, o imóvel também esteve no centro de uma disputa judicial entre Suzane e o irmão, Andreas von Richthofen, que buscava deserdá-la por envolvimento no assassinato dos pais.

Venda e reforma

Em 2016, Suzane abriu mão da herança, permitindo que a situação fosse resolvida judicialmente. A casa foi colocada à venda e logo adquirida por um novo proprietário, que realizou uma ampla reforma, a fachada de tijolos aparentes deu lugar a uma estrutura branca e moderna, apagando parte da aparência sombria do passado.

Leia mais

Como será o documentário de Suzane von Richthofen na Netflix? Culpa e bastidores vêm à tona

Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix

Em documentário de 2h, Suzane von Richthofen quebra o silêncio, relembra crime e afirma: 'Tenho certeza de que Deus me perdoou'

O valor da transação não foi divulgado, mas corretores estimam que imóveis semelhantes na região valham entre R$ 2 e R$ 3 milhões.

Hoje, a residência segue ocupada e reformada, sem indícios externos de seu passado trágico. Ainda assim, o endereço segue como um ponto de curiosidade para moradores e visitantes que se lembram do crime que chocou o país e marcou para sempre a história da família Richthofen.

Leia mais

Imagem - Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs

Ex-galã da Globo, Nico Puig celebra quase 30 anos de casamento com produtor e emociona fãs

Imagem - Solange Couto expõe bastidores do BBB 26 após rejeição recorde: 'Não tive apoio'

Solange Couto expõe bastidores do BBB 26 após rejeição recorde: 'Não tive apoio'

Imagem - Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Ferette tenta matar Viviane, mas atropela o próprio filho em cena chocante de Três Graças

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)

Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)
Imagem - Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC

Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC