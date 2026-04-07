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Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades lideram 'invasão de famosos' nas eleições; veja lista de pré-candidatos

Partidos apostam no carisma das celebridades nas urnas em 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 12:48

'Invasão de famosos' nas eleições de 2026 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você der uma olhada na lista de pré-candidatos para as eleições deste ano, pode até achar que abriu o elenco de um novo reality show. A "invasão" das celebridades na política nunca esteve tão forte, e os partidos não estão medindo esforços para 'recrutar' novos filiados. 

Gracyanne Barbosa, que mal saiu dos holofotes do BBB 25, já assinou sua ficha no Republicanos. No mesmo partido, a socialite Val Marchiori também entra na disputa.

Famosos pré-candidatos nas eleições de 2026

Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades por Reprodução/Redes Sociais
Gracyanne Barbosa divulga filiação ao Republicanos nas eleições 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Val Marchiori divulga filiação ao Republicanos nas eleições 2026 por Reprodução/Instagram Val Marchiori
Silvia Abravanel posa ao lado de Gilberto Kassab, presidente do PSD, nas eleições 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Rico Melquiades divulga filiação ao PSDB nas eleições 2026 por Reprodução
MDB divulga foto de filiação do ex-jogador Luís Fabiano nas eleições 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Edmundo divulga filiação ao PSDB nas eleições 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Augusto Cury divulga filiação ao Avante e se colocou como pré-candidato à Presidência da República nas eleições 2026 por Divulgação
Antonia Fontenelle divulga filiação ao PSDB nas eleições 2026 por Reprodução
Washington Reis e Dado Dolabella. O ator Dado Dolabella teve sua filiação ao MDB barrada. Após o anúncio de sua pré-candidatura, o setor feminino do partido protestou vigorosamente devido ao histórico de condenação do artista por violência doméstica por Reprodução/Redes Sociais
Gracyanne, Rico Melquiades e Edmundo nas eleições de 2026 por Reprodução/Redes Sociais
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Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades por Reprodução/Redes Sociais

Já o SBT marca presença com Silvia Abravanel. A filha de Silvio Santos se filiou ao PSD para tentar uma vaga como deputada federal por São Paulo, deixando os fãs na dúvida se ela dará uma pausa no comando do Sábado Animado.

O campeão de 'A Fazenda', Rico Melquiades, conhecido por seus inúmeros procedimentos estéticos, se filiou ao PSDB com uma proposta, no mínimo, inusitada: "cirurgia plástica pelo SUS para geral". 

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Para os amantes de futebol, o MDB trouxe Luís Fabiano, enquanto o PSDB apostou no vascaíno Edmundo. 

Se o Legislativo está lotado de famosos, a disputa pelo Planalto também ganhou um nome inesperado. O psiquiatra e escritor Augusto Cury se filiou ao Avante e se colocou como pré-candidato à Presidência da República. 

Claro que tanta exposição traz ruídos. Antonia Fontenelle oficializou sua entrada no PSDB, mas carrega o peso de condenações judiciais recentes. Já o ator Dado Dolabella teve sua filiação ao MDB barrada. Após o anúncio de sua pré-candidatura, o setor feminino do partido protestou vigorosamente devido ao histórico de condenação do artista por violência doméstica.

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