RUMO ÀS URNAS

Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades lideram 'invasão de famosos' nas eleições; veja lista de pré-candidatos

Partidos apostam no carisma das celebridades nas urnas em 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 12:48

'Invasão de famosos' nas eleições de 2026 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você der uma olhada na lista de pré-candidatos para as eleições deste ano, pode até achar que abriu o elenco de um novo reality show. A "invasão" das celebridades na política nunca esteve tão forte, e os partidos não estão medindo esforços para 'recrutar' novos filiados.

Gracyanne Barbosa, que mal saiu dos holofotes do BBB 25, já assinou sua ficha no Republicanos. No mesmo partido, a socialite Val Marchiori também entra na disputa.

Famosos pré-candidatos nas eleições de 2026 1 de 11

Já o SBT marca presença com Silvia Abravanel. A filha de Silvio Santos se filiou ao PSD para tentar uma vaga como deputada federal por São Paulo, deixando os fãs na dúvida se ela dará uma pausa no comando do Sábado Animado.

O campeão de 'A Fazenda', Rico Melquiades, conhecido por seus inúmeros procedimentos estéticos, se filiou ao PSDB com uma proposta, no mínimo, inusitada: "cirurgia plástica pelo SUS para geral".

Para os amantes de futebol, o MDB trouxe Luís Fabiano, enquanto o PSDB apostou no vascaíno Edmundo.

Se o Legislativo está lotado de famosos, a disputa pelo Planalto também ganhou um nome inesperado. O psiquiatra e escritor Augusto Cury se filiou ao Avante e se colocou como pré-candidato à Presidência da República.