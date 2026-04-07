POLÊMICA

Simone Mendes rebate críticas após ataques religiosos por música sobre traição: 'Povo narcisista'

A cantora, que é cristã, foi duramente criticada pelo hit 'P de Pecado'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:37

Simone Mendes realiza dieta restrita e conseguiu emagrecer quase 40 quilos Crédito: Reprodução | Instagram

A gente sabe que a internet não perdoa, e dessa vez o alvo foi a cantora Simone Mendes. E, o motivo da discórdia, foi o single "P de Pecado", que narra a história de um triângulo amoroso com traição. Para uma ala mais conservadora do seu público, a letra não combina com a fé cristã da artista.

Durante o lançamento de seu novo projeto, a cantora não mediu as palavras ao falar sobre quem aponta o dedo para sua carreira. Sem papas na língua, ela definiu os críticos como um "povo narcisista religioso".

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"É uma pena, porque quem tem que condenar é só Deus. É Ele quem diz o que está certo ou errado", disparou a artista.

Para se defender, Simone usou argumentos que botaram lenha na fogueira. Ela afirmou que sua missão é levar alegria e que sua conduta de vida não deveria ser medida apenas pelo que ela canta nos palcos.

Ela ainda fez comparações, citou Zé Neto e Cristiano, que são católicos e não sofrem o mesmo "patrulhamento" e relembrou "Maria Chiquinha", de Sandy & Junior, que falava em "cortar a cabeça" e era cantada por crianças sem o mesmo peso de condenação moral.

Recentemente, o empresário Kaká Diniz, marido da cantora, se envolveu em uma polêmica. No Carnaval de 2026, Kaká criticou duramente uma escola de samba que satirizava famílias conservadoras, questionando por que virou "moda ridicularizar a fé e os valores".

Para muitos internautas, o casal estaria sendo hipócrita, já que, de um lado, defendem o conservadorismo, e do outro, lucram com músicas que romantizam a infidelidade.