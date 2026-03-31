CUIDADOS

Simone Mendes fala sobre perda de 30 kg e admite ser fã dos procedimentos: 'Só não faço mais porque não pode'

Cantora também assumiu que odeia treinar: 'Eu não suporto academia'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:27

Simone Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @cauegarcia

Simone Mendes abriu o jogo sobre os cuidados que mantém com a saúde e a beleza. A cantora falou sobre a perda de mais de 30 kg, que veio para ajudá-la a ter mais disposição nos palcos. Também comentou que odeia treinar, e assumiu que mandou fazer uma academia em sua mansão para ver se isso a animava a malhar. Até agora, a estratégia não deu certo.

"Eu não suporto academia. Tenho uma em casa, mas não gosto. As pessoas falam: 'Quando você começar a ver os resultados, após uns seis meses, você vai começar a amar'. Não vou! Já tentei e não gosto mesmo. Mas fui à minha nutróloga e ela pediu para fazer bioimpedância. Deu ruim (risos). Falei: 'Minha filha, você vai fazer 42, se não começar a cuidar da sua saúde, vai dar ruim'. E agora tenho que enfrentar isso porque a idade está chegando", disse, em entrevista à Quem.

Simone Mendes 1 de 24

"O palco tira de mim muita energia. Então, tive que mudar algumas coisas na minha vida, uma delas foi perder mais de 30 kg. Hoje, frequento a academia três vezes por semana. Frequento (risos). Apareço e faço uma coisinha porque preciso de energia para fazer o show", completou.

Simone também admitiu que é fã dos procedimentos estéticos. "Fora isso, tem que cuidar da lataria. Faço botox. Só não faço mais porque não pode. Se não botava até no fiofó (risos). Vou ajeitando para ficar mais nova. Os fãs novos vão chegando e a gente não pode ficar muito caída (risos). Mas eu adoro me cuidar e estou me sentindo na minha melhor fase. Eu me sinto uma coroa bonita".

Mansão de Simone Mendes 1 de 20

Mas não é só a parte física que ganha a atenção da cantora. A artista também se preocupa com a saúde mental, e garantiu que a terapia está em dia. "Quando o juízo está muito apertado, faço uma terapia. A gente que tem exposição gigantesca de vida precisa não só de amigos, que nos trazem para a realidade, mas de uma profissional com quem a gente possa conversar um pouquinho e que possa dar um direcionamento que às vezes a gente nem imaginava", falou.