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Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Ator interpretava Jesus em espetáculo em São Paulo quando fogo atingiu roupa em cena

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 23:45

Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação e assusta público Crédito: Dani Bassit/Reprodução

Um momento de tensão marcou a apresentação do espetáculo “A Paixão de Cristo” neste fim de semana. O ator Henri Castelli, que interpreta Jesus na montagem, teve parte do figurino atingida por fogo durante a encenação em Lindóia, no interior de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o incidente aconteceu ao vivo e foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que o figurino começa a pegar fogo, gerando apreensão entre o elenco e o público presente.

Apesar do susto, o ator manteve a calma e seguiu em cena, enquanto a equipe agiu rapidamente para controlar a situação. De acordo com a assessoria, o problema foi causado por um dispositivo de fumaça cênica, que utiliza reação química e pode gerar pequenas fagulhas.

Henri Castelli

Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli estrela montagem de A Paixão de Cristo por Divulgação
Henri Castelli por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pede aumento de indenização e diz conviver com sequelas desde agressão em 2020 por Divulgação/TV Globo
Henri Castelli durante entrevista ao Fantástico por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli tem sequela irreversível por Marcio Farias | Divulgação
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Henri Castelli foi agredido em 2020 por Reprodução | TV Globo
Henri Castelli passou mal mais uma vez na manhã desta quarta-feira (14) por Reprodução | Globo
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli por Divulgação
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Henri Castelli por Reprodução/Instagram

O vento teria intensificado o contato das faíscas com o figurino, iniciando o fogo. A situação, no entanto, foi contida por brigadistas que acompanhavam o espetáculo, e ninguém ficou ferido.

A montagem de “A Paixão de Cristo” faz parte de um circuito itinerante e conta com dezenas de atores locais, além de estrutura grandiosa ao ar livre. O espetáculo já passou por cidades do interior paulista e segue em temporada durante a Semana Santa.

Henri Castelli, que já interpretou Jesus em outras ocasiões, também participa da direção da montagem atual.

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