VEJA VÍDEO

Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Ator interpretava Jesus em espetáculo em São Paulo quando fogo atingiu roupa em cena

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 23:45

Figurino de Henri Castelli pega fogo durante encenação e assusta público Crédito: Dani Bassit/Reprodução

Um momento de tensão marcou a apresentação do espetáculo “A Paixão de Cristo” neste fim de semana. O ator Henri Castelli, que interpreta Jesus na montagem, teve parte do figurino atingida por fogo durante a encenação em Lindóia, no interior de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o incidente aconteceu ao vivo e foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que o figurino começa a pegar fogo, gerando apreensão entre o elenco e o público presente.

Apesar do susto, o ator manteve a calma e seguiu em cena, enquanto a equipe agiu rapidamente para controlar a situação. De acordo com a assessoria, o problema foi causado por um dispositivo de fumaça cênica, que utiliza reação química e pode gerar pequenas fagulhas.

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O vento teria intensificado o contato das faíscas com o figurino, iniciando o fogo. A situação, no entanto, foi contida por brigadistas que acompanhavam o espetáculo, e ninguém ficou ferido.

A montagem de “A Paixão de Cristo” faz parte de um circuito itinerante e conta com dezenas de atores locais, além de estrutura grandiosa ao ar livre. O espetáculo já passou por cidades do interior paulista e segue em temporada durante a Semana Santa.