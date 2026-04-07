O vilarejo místico que nasceu do garimpo de cristais tem cachoeiras de águas cristalinas e guarda rochas de 1 bilhão de anos

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Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:02
Localizada a 230 km de Brasília e a 37 km de Alto Paraíso de Goiás, a Vila de São Jorge é uma porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2001.
Com suas ruas de terra, cerca de mil habitantes e a ausência total de semáforos, o vilarejo preserva uma atmosfera única que une espiritualidade, cultura alternativa e o cerrado intocado.
Chapada dos Veadeiros
A história da Vila de São Jorge começou na década de 1950, impulsionada pela demanda mundial por cristais de quartzo para equipamentos de rádio após a Segunda Guerra Mundial.
Originalmente chamada de "Baixa dos Veadeiros", a vila chegou a ter 2 mil moradores durante o auge da extração mineral.
O nome atual foi uma homenagem a São Jorge, trazido pelo influente morador Zequita, que mandou vir de São Paulo a imagem do santo que hoje repousa na capela local.
Com a criação do Parque Nacional em 1961 e a queda na procura pelo cristal natural, o garimpo entrou em declínio.
Foi a partir dos anos 1980 que o perfil da vila mudou drasticamente com a chegada de grupos filosóficos e esotéricos, consolidando o clima "místico" que atrai turistas do mundo todo até hoje.
O que torna a região geologicamente fascinante é o fato do Parque Nacional abrigar formações rochosas com mais de 1 bilhão de anos.
Além disso, o solo repousa sobre uma das maiores concentrações de quartzo do planeta e é cortado pelo Paralelo 14 Sul, o mesmo que atravessa Machu Picchu, no Peru.
Para quem busca contato direto com a natureza, A vila oferece acesso a alguns dos pontos mais emblemáticos da Chapada, muitos deles seguindo antigas rotas de garimpeiros:
O clima no cerrado é dividido em duas estações bem definidas. A época seca, que vai de abril a setembro, é considerada a melhor janela para o turismo, com céu limpo e trilhas mais seguras.
Já o período chuvoso, de outubro a março, faz as cachoeiras ganharem volume, mas traz o risco de trombas d’água.
O acesso é feito a partir de Brasília pela GO-118 até Alto Paraíso, e depois pela GO-239. Embora a estrada até a vila seja asfaltada, o trecho final e as ruas internas permanecem de terra, reforçando o charme rústico de um lugar onde o tempo parece passar em outro ritmo.