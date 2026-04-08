Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casado com filha de Silvio Santos, Alexandre Pato surpreende ao falar sobre carreira: 'Amo mais o Milan do que minha esposa'

Ex-atacante comentou sobre o carinho que tem pelo clube italiano, onde atuou de 2007 a 2013

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:27

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato Crédito: Reprodução

Alexandre Pato chamou atenção ao relembrar sua passagem pelo Milan durante entrevista ao CBS Sports Golazo, divulgada nesta semana. Em tom descontraído, ele brincou ao dimensionar o carinho que mantém pelo clube italiano, onde atuou por seis anos no início de sua carreira.

"O Milan é um daqueles times do qual você não quer sair, quer ficar para sempre. Às vezes amo o Milan mais do que a minha esposa. Ela entende", brincou o ex-atacante, que é casado há sete anos com Rebeca Abravanel, apresentadora e diretora do SBT, filha do lendário Silvio Santos. "O Milan estará para sempre no meu coração", completou.

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato com o filho por Reprodução/Instagram
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato estão juntos desde 2018 por Reprodução/Instagram
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução
1 de 12
Rebeca Abravanel e Alexandre Pato por Reprodução

Pato chegou ao clube em agosto de 2007, pouco antes de completar 18 anos, e teve contrato até 2013, quando foi comprado por 15 milhões de euros pelo Corinthians. Ele destacou o papel fundamental de Carlo Ancelotti em sua adaptação ao futebol italiano. Segundo o ex-jogador, o treinador teve uma postura acolhedora desde o primeiro contato.

"Ele me deu confiança. O nome do cachorro dele até é Pato, porque somos muito próximos. Sinto que ele é mais que um treinador. É um amigo, um pai. Cheguei ao Milan com 17 anos e, em Milanello (centro de treinamento do clube), ele pegou minha mão e me apresentou a todos os jogadores, um a um", contou.

Após a recepção inicial, o brasileiro afirma que encontrou apoio imediato do elenco e, segundo ele, disseram "estamos aqui por você". Pato voltou a exaltar o técnico italiano ao falar da relação construída ao longo dos anos. "Ele é mais que um técnico. É um cara gentil acima de tudo. O melhor técnico que já tive", afirmou.

Rebeca Abravanel

Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Rebeca Abravanel por Reprodução | Redes Sociais

Ao recordar o primeiro contato com o vestiário do Milan, o ex-jogador destacou o impacto de dividir espaço com grandes nomes do futebol mundial. "Cheguei ao vestiário pela primeira vez, sozinho, e vi o nome de tantas lendas. Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini e Ronaldo também. Pensei 'melhor ficar na linha', relembrou, referindo-se a noitadas e consumo de bebidas alcóolicas.

A entrevista foi gravada no fim de março, em Nova York, onde Pato cumpriu compromissos ligados ao Milan, incluindo a participação em ações institucionais e a visita a um projeto social mantido pelo clube no bairro do Harlem. Durante a passagem pela cidade, ele também foi cercado por torcedores em uma loja esportiva, que pediram fotos e autógrafos.

Leia mais

Imagem - 'Sabe de quem???": os bordões de Luis Roberto que vão fazer falta na Copa do Mundo 2026

'Sabe de quem???": os bordões de Luis Roberto que vão fazer falta na Copa do Mundo 2026

Imagem - McDonald’s revela calendário dos sanduíches da Copa 2026 e detalha menu completo das 'Seleções do Méqui'

McDonald’s revela calendário dos sanduíches da Copa 2026 e detalha menu completo das 'Seleções do Méqui'

Imagem - Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Botão é acionado e 'sumiço' do participante preocupa web

Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Botão é acionado e 'sumiço' do participante preocupa web

Tags:

Rebeca Abravanel Silvio Santos Alexandre Pato

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Chega de amadorismo: Lua em Capricórnio hoje (8 de abril) impõe ordem e traz vitórias reais para 4 signos

Chega de amadorismo: Lua em Capricórnio hoje (8 de abril) impõe ordem e traz vitórias reais para 4 signos
Imagem - Amado Batista entra na 'lista suja' do trabalho escravo após acumular patrimônio milionário; veja fotos

Amado Batista entra na 'lista suja' do trabalho escravo após acumular patrimônio milionário; veja fotos