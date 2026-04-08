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Casado com filha de Silvio Santos, Alexandre Pato surpreende ao falar sobre carreira: 'Amo mais o Milan do que minha esposa'

Ex-atacante comentou sobre o carinho que tem pelo clube italiano, onde atuou de 2007 a 2013

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:27

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato Crédito: Reprodução

Alexandre Pato chamou atenção ao relembrar sua passagem pelo Milan durante entrevista ao CBS Sports Golazo, divulgada nesta semana. Em tom descontraído, ele brincou ao dimensionar o carinho que mantém pelo clube italiano, onde atuou por seis anos no início de sua carreira.

"O Milan é um daqueles times do qual você não quer sair, quer ficar para sempre. Às vezes amo o Milan mais do que a minha esposa. Ela entende", brincou o ex-atacante, que é casado há sete anos com Rebeca Abravanel, apresentadora e diretora do SBT, filha do lendário Silvio Santos. "O Milan estará para sempre no meu coração", completou.

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Pato chegou ao clube em agosto de 2007, pouco antes de completar 18 anos, e teve contrato até 2013, quando foi comprado por 15 milhões de euros pelo Corinthians. Ele destacou o papel fundamental de Carlo Ancelotti em sua adaptação ao futebol italiano. Segundo o ex-jogador, o treinador teve uma postura acolhedora desde o primeiro contato.

"Ele me deu confiança. O nome do cachorro dele até é Pato, porque somos muito próximos. Sinto que ele é mais que um treinador. É um amigo, um pai. Cheguei ao Milan com 17 anos e, em Milanello (centro de treinamento do clube), ele pegou minha mão e me apresentou a todos os jogadores, um a um", contou.

Após a recepção inicial, o brasileiro afirma que encontrou apoio imediato do elenco e, segundo ele, disseram "estamos aqui por você". Pato voltou a exaltar o técnico italiano ao falar da relação construída ao longo dos anos. "Ele é mais que um técnico. É um cara gentil acima de tudo. O melhor técnico que já tive", afirmou.

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Ao recordar o primeiro contato com o vestiário do Milan, o ex-jogador destacou o impacto de dividir espaço com grandes nomes do futebol mundial. "Cheguei ao vestiário pela primeira vez, sozinho, e vi o nome de tantas lendas. Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini e Ronaldo também. Pensei 'melhor ficar na linha', relembrou, referindo-se a noitadas e consumo de bebidas alcóolicas.