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Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Botão é acionado e 'sumiço' do participante preocupa web

Após noite de queixas e mal-estar, Leandro Rocha entrou no confessionário e não retornou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:09

Leandro Boneco tenta apertar o botão de desistência após passar mal no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Na manhã desta quarta-feira (8), o baiano Leandro Rocha, o "Boneco", virou assunto nas redes sociais após um comportamento inquieto que levou ao seu "sumiço" das câmeras no BBB 26. Quem estava ligado no Globoplay viu o brother andando de um lado para o outro, visivelmente desconfortável, e apertando os botões da casa.

Leandro não só acionou o interfone do confessionário, como também mexeu na escotilha que protege o temido botão de desistência, levando a mão ao peito, dando sinais de que não estava bem fisicamente.

Leandro Boneco tenta apertar o botão após passar mal no BBB 26 1 de 4

Na web, enquanto alguns internautas temiam que brother estivesse pedindo para sair, a maioria dos espectadores atentos notou que a intenção parecia ser um pedido. No X (antigo Twitter), a torcida se mobilizou: "Ele não queria desistir, ele queria ajuda! Apertou tudo para chamarem a atenção da produção mais rápido", teorizou um fã.

De fato, o botão de desistência só funciona quando está verde, e Leandro acabou entrando no confessionário para falar com a equipe. Desde então, ele não foi mais visto circulando pela casa, o que gerou uma onda de boatos sobre sua permanência no programa.

Para acalmar os seguidores, o perfil oficial de Leandro Boneco emitiu uma nota esclarecendo que a saúde falou mais alto que a estratégia de jogo:

"Ele teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico. Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais", afirmou o comunicado.

Vale lembrar que a noite anterior não foi fácil para o baiano, que já vinha reclamando de fortes dores no peito. Entre os fãs, a suspeita é de que uma crise de ansiedade possa ter desencadeado o mal-estar físico.

Se Leandro desistir do programa, o prejuízo é gigante. Além de dar adeus ao sonho do prêmio milionário, a desistência implica na quebra de contrato e na perda de todas as conquistas acumuladas até aqui, incluindo um apartamento avaliado em R$ 270 mil que ele já havia garantido em provas anteriores.

Ainda esta amanhã, após o 'sumiço' do participante, o programa atualizou o estado de saúde do brother: "Atenção, todos! Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem".