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Amado Batista entra na 'lista suja' do trabalho escravo após acumular patrimônio milionário; veja fotos

Cantor de 73 anos, é dono do maior patrimônio entre os sertanejos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:40

Amado Batista fatura com 25 mil bois
Amado Batista fatura com 25 mil bois Crédito: Reprodução

Aos 73 anos, Amado Batista consolidou um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, mas não foi apenas com discos de ouro. O artista, que se tornou um gigante do agronegócio, acabou parando na chamada "lista suja" do trabalho escravo.

Para se ter uma ideia da magnitude, as propriedades de Amado, concentradas no Mato Grosso e em Goiás (como as fazendas Sol Vermelho, Buritizal e o Sítio Esperança), somam cerca de 35 mil hectares. Isso é seis vezes o tamanho da famosa fazenda Talismã, do cantor Leonardo.

Veja fotos das fazendas de Amado Batista

Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
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Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais

  • Alguns de seus faturamentos, incluem: 

Gado de corte: São pelo menos 25 mil cabeças de boi, gerando um faturamento anual de R$ 120 milhões.

Infraestrutura: Cada uma de suas sedes conta com suítes luxuosas, piscinas e quatro pistas de pouso privativas.

Plantações: Além da pecuária, ele lucra alto com soja, milho e café.

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Apesar do sucesso financeiro, o Ministério do Trabalho incluiu propriedades exploradas pelo cantor na lista de locais com trabalho análogo à escravidão. Segundo a defesa jurídica de Amado, os sítios em Goianópolis (GO) envolvidos na polêmica são arrendados por ele, e todas as irregularidades já teriam sido devidamente sanadas. 

Casamento de Calita Franciele e Amado Batista

Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Amado Batista e Calita Franciele por Reprodução
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Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram

Fora das fazendas, a vida de Amado continua movimentada. Casado há um ano com a miss Calita Franciele (50 anos mais jovem), o cantor mantém um estilo de vida de dar inveja. Ele divide seu tempo entre mansões de R$ 10 milhões em São Paulo e Goiânia, além de colecionar carros de luxo, como uma cobiçada Mercedes conversível branca.

Recentemente, boatos de que ele venderia suas terras por R$ 350 milhões circularam na web, mas a família foi enfática, se for para vender, o valor tem que começar nos R$ 800 milhões. 

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Tags:

Gado Justiça Fazenda Amado Batista Trabalho Escravo

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