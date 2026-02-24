Acesse sua conta
No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

Advogada contou às colegas de confinamento que o romance durou um bom tempo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:20

Jordana revela que Amado Batista já foi seu sogro
Jordana revela que Amado Batista já foi seu sogro Crédito: Reprodução

A madrugada desta terça-feira (24) rendeu uma revelação inesperada no Big Brother Brasil 26. Enquanto as sisters conversavam antes de dormir, um detalhe do passado de Jordana deixou o quarto em choque e caiu na gargalhada logo em seguida.

Tudo começou quando Maxiane soltou a voz e cantou um sucesso de Amado Batista. Em tom de brincadeira, comentou que estava homenageando o “ex-sogro” da colega. Foi aí que Jordana confirmou: o cantor já fez parte da sua história.

A advogada contou que teve um relacionamento com um dos filhos do artista e que conheceu o rapaz por meio de uma amiga de infância, parente da família Batista. Segundo ela, o romance durou um bom tempo e rendeu experiências que até hoje não esquece.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 12
Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Entre as lembranças, destacou a primeira vez que andou de jatinho, justamente em uma viagem com o cantor. O relato arrancou reações surpresas das participantes, que pediram mais detalhes sobre o “boyzinho de Goiânia”.

Com naturalidade, Jordana falou sobre o relacionamento e descreveu o ex como uma pessoa tranquila. A conversa seguiu leve, misturando curiosidade, risadas e aquele clima típico de confidências na madrugada do reality.

