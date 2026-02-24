No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:20
A madrugada desta terça-feira (24) rendeu uma revelação inesperada no Big Brother Brasil 26. Enquanto as sisters conversavam antes de dormir, um detalhe do passado de Jordana deixou o quarto em choque e caiu na gargalhada logo em seguida.
Tudo começou quando Maxiane soltou a voz e cantou um sucesso de Amado Batista. Em tom de brincadeira, comentou que estava homenageando o “ex-sogro” da colega. Foi aí que Jordana confirmou: o cantor já fez parte da sua história.
A advogada contou que teve um relacionamento com um dos filhos do artista e que conheceu o rapaz por meio de uma amiga de infância, parente da família Batista. Segundo ela, o romance durou um bom tempo e rendeu experiências que até hoje não esquece.
Antes e depois de Jordana do BBB 26
Entre as lembranças, destacou a primeira vez que andou de jatinho, justamente em uma viagem com o cantor. O relato arrancou reações surpresas das participantes, que pediram mais detalhes sobre o “boyzinho de Goiânia”.
Com naturalidade, Jordana falou sobre o relacionamento e descreveu o ex como uma pessoa tranquila. A conversa seguiu leve, misturando curiosidade, risadas e aquele clima típico de confidências na madrugada do reality.