No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

Advogada contou às colegas de confinamento que o romance durou um bom tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:20

Jordana revela que Amado Batista já foi seu sogro Crédito: Reprodução

A madrugada desta terça-feira (24) rendeu uma revelação inesperada no Big Brother Brasil 26. Enquanto as sisters conversavam antes de dormir, um detalhe do passado de Jordana deixou o quarto em choque e caiu na gargalhada logo em seguida.

Tudo começou quando Maxiane soltou a voz e cantou um sucesso de Amado Batista. Em tom de brincadeira, comentou que estava homenageando o “ex-sogro” da colega. Foi aí que Jordana confirmou: o cantor já fez parte da sua história.

A advogada contou que teve um relacionamento com um dos filhos do artista e que conheceu o rapaz por meio de uma amiga de infância, parente da família Batista. Segundo ela, o romance durou um bom tempo e rendeu experiências que até hoje não esquece.

Entre as lembranças, destacou a primeira vez que andou de jatinho, justamente em uma viagem com o cantor. O relato arrancou reações surpresas das participantes, que pediram mais detalhes sobre o “boyzinho de Goiânia”.