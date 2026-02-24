MILENAR

Espada de bronze com mais de 3 mil anos é encontrada na Alemanha e complexidade impressiona

Arqueólogos encontram arma milenar em estado impecável durante escavações na região da Suábia

Agência Correio

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:00

Uma equipe de arqueólogos alemães descobriu uma espada de bronze com cerca de 3,4 mil anos na região da Suábia. O artefato impressiona pelo excelente estado de conservação mesmo após três milênios enterrada no solo.

O achado ocorreu em uma necrópole na cidade de Nördlingen, no sul da Alemanha. Especialistas datam a peça como pertencente ao auge da Idade do Bronze Média, período marcado por grandes avanços tecnológicos.

Além da arma, os pesquisadores localizaram restos humanos e diversos objetos no interior do túmulo. Esses elementos sugerem que a peça integrou um rito funerário importante para a comunidade daquela época distante.

O brilho que desafia o tempo

A espada possui um formato octogonal, estilo considerado muito raro nessa região da Europa. Surpreendentemente, partes da lâmina ainda apresentam um brilho metálico e o "fio parece estar quase intacto" após milênios.

A conservação notável permite que estudiosos compreendam melhor as práticas culturais da antiguidade. Certamente, o objeto serviu como um "símbolo de status social ou militar" para o indivíduo que foi sepultado no local.

Tecnologia milenar revelada

Para investigar a fabricação, os cientistas utilizaram tomografia computadorizada e espectroscopia. Tais métodos modernos permitem examinar todo o interior do objeto sem causar nenhum dano à estrutura física da peça.

As análises mostraram que o cabo foi preso à lâmina com pinos metálicos e incrustações de cobre. A complexidade dessa técnica de montagem surpreendeu os especialistas por ser considerada avançada para a época.

Habilidade dos antigos artesãos

O estudo aprofunda a compreensão sobre a habilidade metalúrgica dos artesãos de milênios atrás. Consequentemente, as evidências indicam que as antigas oficinas possuíam métodos de moldagem e acabamento refinados.