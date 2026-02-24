Gusttavo Lima surge sem barba e surpreende fãs com novo visual; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:05
Se você está acostumado a ver Gusttavo Lima sempre com a barba marcante, prepare-se: o cantor apareceu nesta segunda-feira (23) com um visual bem diferente.
Durante uma visita a uma clínica dermatológica, o sertanejo surgiu apenas de bigode, mudando completamente a imagem que virou sua assinatura nos últimos anos. A transformação rapidamente chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.
Apesar da surpresa, não é a primeira vez que o artista aposta no estilo. Em outras fases da carreira, ele já havia adotado apenas o bigode mas, como a barba se tornou praticamente uma marca registrada, qualquer mudança acaba virando assunto.
E por falar em novidade, Gusttavo também já tem compromisso marcado com os fãs para 2026. O projeto “Embaixador em Alto-Mar” acontecerá entre os dias 9 e 12 de dezembro, a bordo do MSC Divina, que fará sua primeira temporada no Brasil.
Novo visual de Gusttavo Lima
Com embarque e desembarque em Santos (SP), o cruzeiro promete três noites e quatro dias de festa. Além de dois shows exclusivos do próprio cantor, o line-up reúne nomes de peso como Diego e Victor Hugo, Maiara e Maraisa, Dennis, Rionegro e Solimões e outras atrações.
As cabines já estão à venda, com valores a partir de R$ 10 mil, e a expectativa é de lotação máxima, repetindo o sucesso das edições anteriores.