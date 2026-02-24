NOVELA DAS 6

Livre da cadeia, Dita procura Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (24)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (24) de Êta Mundo Melhor! traz consequências diretas da decisão de Candinho. Depois de aceitar se casar com Zulma para libertar Dita, o protagonista começa a lidar com o peso da escolha.

Radiante, Zulma celebra o sucesso do próprio plano e dá mais um passo: ela retira a queixa na delegacia, permitindo que Dita deixe a prisão. A soltura é comemorada por Lourival, mas a alegria vem acompanhada de tensão, afinal, o preço cobrado foi alto.

Candinho abre o coração para Samir e conta que terá de oficializar o casamento para cumprir o acordo. A revelação promete abalar ainda mais os sentimentos envolvidos, principalmente quando Dita procura o amado após ganhar a liberdade.

Ernesto recebe uma intimação, Túlio decide se consultar com Ivonete e Estela agradece o apoio de Celso no caso contra Ernesto, reacendendo comentários, inclusive de Anabela, que percebe a reaproximação. Para completar, Olga entrega a Haydée um dossiê comprometedor contra Araújo.