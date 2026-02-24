Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Livre da cadeia, Dita procura Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (24)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta terça-feira (24) de Êta Mundo Melhor! traz consequências diretas da decisão de Candinho. Depois de aceitar se casar com Zulma para libertar Dita, o protagonista começa a lidar com o peso da escolha.

Radiante, Zulma celebra o sucesso do próprio plano e dá mais um passo: ela retira a queixa na delegacia, permitindo que Dita deixe a prisão. A soltura é comemorada por Lourival, mas a alegria vem acompanhada de tensão, afinal, o preço cobrado foi alto.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Dona Delma decide vender apartamento que ganhou no reality: 'Lutando para vender'

Ex-BBB Dona Delma decide vender apartamento que ganhou no reality: 'Lutando para vender'

Imagem - Por onde anda Jennifer Grey? Atriz de 'Dirty Dancing' revela como plástica 'arruinou' carreira

Por onde anda Jennifer Grey? Atriz de 'Dirty Dancing' revela como plástica 'arruinou' carreira

Imagem - Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Chaiany, Maxiane ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Candinho abre o coração para Samir e conta que terá de oficializar o casamento para cumprir o acordo. A revelação promete abalar ainda mais os sentimentos envolvidos, principalmente quando Dita procura o amado após ganhar a liberdade.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Ernesto recebe uma intimação, Túlio decide se consultar com Ivonete e Estela agradece o apoio de Celso no caso contra Ernesto, reacendendo comentários, inclusive de Anabela, que percebe a reaproximação. Para completar, Olga entrega a Haydée um dossiê comprometedor contra Araújo.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Em que ano a Terra pode 'acabar'? Entenda o alerta sobre o planeta se tornar uma 'bola de fogo'

Em que ano a Terra pode 'acabar'? Entenda o alerta sobre o planeta se tornar uma 'bola de fogo'

Imagem - Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Rush no Brasil: Confira locais, datas e como comprar ingressos para a turnê

Imagem - Casamento forçado e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (23 a 28 de fevereiro)

Casamento forçado e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (23 a 28 de fevereiro)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - O fantástico mundo dos primatas: macacos são capazes de imaginar e simular cenários como os humanos

O fantástico mundo dos primatas: macacos são capazes de imaginar e simular cenários como os humanos
Imagem - Hilary Duff se despede de Robert Carradine, seu pai na série ‘Lizzie McGuire’

Hilary Duff se despede de Robert Carradine, seu pai na série ‘Lizzie McGuire’
Imagem - BBB 26: Babu coloca em dúvida dores de Ana Paula, e equipe divulga vídeo para rebater acusações

BBB 26: Babu coloca em dúvida dores de Ana Paula, e equipe divulga vídeo para rebater acusações

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta