Livre da cadeia, Dita procura Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (24)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:00
O capítulo desta terça-feira (24) de Êta Mundo Melhor! traz consequências diretas da decisão de Candinho. Depois de aceitar se casar com Zulma para libertar Dita, o protagonista começa a lidar com o peso da escolha.
Radiante, Zulma celebra o sucesso do próprio plano e dá mais um passo: ela retira a queixa na delegacia, permitindo que Dita deixe a prisão. A soltura é comemorada por Lourival, mas a alegria vem acompanhada de tensão, afinal, o preço cobrado foi alto.
Candinho abre o coração para Samir e conta que terá de oficializar o casamento para cumprir o acordo. A revelação promete abalar ainda mais os sentimentos envolvidos, principalmente quando Dita procura o amado após ganhar a liberdade.
Ernesto recebe uma intimação, Túlio decide se consultar com Ivonete e Estela agradece o apoio de Celso no caso contra Ernesto, reacendendo comentários, inclusive de Anabela, que percebe a reaproximação. Para completar, Olga entrega a Haydée um dossiê comprometedor contra Araújo.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.