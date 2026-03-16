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Após morte precoce da única filha, saiba quem são os outros 3 filhos de Amado Batista

Lorena Alves Batista morreu na última sexta-feira (13), aos 46 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:08

Amado Batista com os quatro filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 75 anos, o cantor Amado Batista enfrenta um momento doloroso em sua vida, a despedida de sua única filha mulher, Lorena Alves Batista. Aos 46 anos, ela não resistiu às complicações de um câncer no fígado que enfrentava desde o ano passado. Lorena era policial, veterinária e também cantora, e tinha um filho pequeno, de apenas 4 anos.

Conheça os filhos do cantor:

Erich Batista

Nascido nos anos 80, fruto do primeiro casamento de Amado, Erich é o filho mais velho. Ele chegou a arriscar passos na música sertaneja, chegando a formar uma dupla com o irmão Bruno em 2016 e dividindo o palco com o pai em diversas ocasiões. Hoje, ele optou por uma vida mais reservada em Goiás, onde é casado e pai de três filhos.



Amado Batista com os quatro filhos 1 de 7

Bruno Henrique

Diferente do irmão mais velho, Bruno Henrique seguiu o caminho dos negócios e atua como empresário, gerenciando a carreira astronômica do pai. A trajetória de Bruno com Amado teve um capítulo marcante, ele foi reconhecido pelo cantor após a realização de um exame de DNA. Atualmente, ele é casado e tem uma filha pequena.

Rick Batista

O caçula, de 32 anos, Rick Batista é quem mais carrega a herança musical de Amado, apresentando-se orgulhosamente como o “filho do mais amado do Brasil”. Filho de Sandra Rocha, Rick também foi reconhecido via teste de DNA. Além da carreira como cantor e compositor, o jovem virou assunto recente nas redes sociais por seu romance com Jordana, participante do BBB 26.