Após morte precoce da única filha, saiba quem são os outros 3 filhos de Amado Batista

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 13:08
Aos 75 anos, o cantor Amado Batista enfrenta um momento doloroso em sua vida, a despedida de sua única filha mulher, Lorena Alves Batista. Aos 46 anos, ela não resistiu às complicações de um câncer no fígado que enfrentava desde o ano passado. Lorena era policial, veterinária e também cantora, e tinha um filho pequeno, de apenas 4 anos.
Amado Batista com os quatro filhos
Apesar de ter se casado em março do ano passado com a miss Calita Franciele, de apenas 23 anos, Amado Batista já deixou claro que a fábrica fechou. Em entrevistas recentes, o cantor foi enfático ao dizer que, aos 75 anos, quer aproveitar a vida ao lado da esposa e curtir os filhos e netos que já tem. "Neném não vem, não. Já sou pai de quatro. Vamos namorar muito e viver a vida", declarou o artista.