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Após morte precoce da única filha, saiba quem são os outros 3 filhos de Amado Batista

Lorena Alves Batista morreu na última sexta-feira (13), aos 46 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:08

Amado Batista com os quatro filhos
Amado Batista com os quatro filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 75 anos, o cantor Amado Batista enfrenta um momento doloroso em sua vida, a despedida de sua única filha mulher, Lorena Alves Batista. Aos 46 anos, ela não resistiu às complicações de um câncer no fígado que enfrentava desde o ano passado. Lorena era policial, veterinária e também cantora, e tinha um filho pequeno, de apenas 4 anos.

  • Conheça os filhos do cantor:

  • Erich Batista
    Nascido nos anos 80, fruto do primeiro casamento de Amado, Erich é o filho mais velho. Ele chegou a arriscar passos na música sertaneja, chegando a formar uma dupla com o irmão Bruno em 2016 e dividindo o palco com o pai em diversas ocasiões. Hoje, ele optou por uma vida mais reservada em Goiás, onde é casado e pai de três filhos.

Amado Batista com os quatro filhos

Amado Batista com os quatro filhos por Reprodução/Instagram
Lorena, filha de Amado Batista em agosto do ano passado, e no casamento do pai, em março de 2025 por Reprodução/Instagram
O cantor Rick Batista é filho caçula de Amado Batista por Reprodução/Instagram
Amado Bastista com o filho caçula, Rick Batista por Reprodução/Instagram
Bruno Henrique Batista é o filho número 2 de Amado Batista por Reprodução/Instagram
Erich (à esquerda), filho mais velho de Amado Batista, formou uma dupla sertaneja com Bruno (à direita por Reprodução/Arquivo
Erich cantando com o pai, Amado Batista por Reprodução/Instagram
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Amado Batista com os quatro filhos por Reprodução/Instagram

  • Bruno Henrique
    Diferente do irmão mais velho, Bruno Henrique seguiu o caminho dos negócios e atua como empresário, gerenciando a carreira astronômica do pai. A trajetória de Bruno com Amado teve um capítulo marcante, ele foi reconhecido pelo cantor após a realização de um exame de DNA. Atualmente, ele é casado e tem uma filha pequena.

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  • Rick Batista
    O caçula, de 32 anos, Rick Batista é quem mais carrega a herança musical de Amado, apresentando-se orgulhosamente como o “filho do mais amado do Brasil”. Filho de Sandra Rocha, Rick também foi reconhecido via teste de DNA. Além da carreira como cantor e compositor, o jovem virou assunto recente nas redes sociais por seu romance com Jordana, participante do BBB 26.

Apesar de ter se casado em março do ano passado com a miss Calita Franciele, de apenas 23 anos, Amado Batista já deixou claro que a fábrica fechou. Em entrevistas recentes, o cantor foi enfático ao dizer que, aos 75 anos, quer aproveitar a vida ao lado da esposa e curtir os filhos e netos que já tem. "Neném não vem, não. Já sou pai de quatro. Vamos namorar muito e viver a vida", declarou o artista.

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