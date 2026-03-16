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Terror na Xepa: Milena joga barata nos brothers e provoca correria no 'BBB 26'; veja vídeo

Recreadora usou o inseto para fazer uma 'brincadeira' com Samira e Chaiany

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:03

Milena mata barata e joga inseto nos brothers Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante a madrugada desta segunda-feira (16), na cozinha da Xepa, o clima de fofoca entre Gabi, Samira, Chaiany, Jonas e Milena foi bruscamente interrompido por uma visita indesejada.

Tudo começou quando Gabi avistou o inseto na mesa. "Acho que é uma barata", alertou, já se afastando. Enquanto a maioria das sisters entrou em estado de choque e começou a gritar, Milena Lages mostrou que não está para brincadeira. Sem hesitar, a mineira pediu um chinelo e deu fim à 'invasora' sob o olhar aterrorizado das colegas.

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Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Não satisfeita em apenas resolver o problema, a recreadora infantil resolveu fazer jus à sua profissão e 'brincar'. Ela pegou a barata morta e, sem aviso, jogou o bicho em cima de Samira e Chaiany. E o resultado foi um caos generalizado, as duas saíram em disparada, tropeçaram uma na outra e teve até cadeira virando de cabeça para baixo.

"Meu cabelo, Milena! Idiota!", disparou uma das sisters, visivelmente indignada enquanto tentava se limpar. Do outro lado, Jonas apenas observava a cena rindo e ainda provocou: "Ela está viva, hein?".