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Terror na Xepa: Milena joga barata nos brothers e provoca correria no 'BBB 26'; veja vídeo

Recreadora usou o inseto para fazer uma 'brincadeira' com Samira e Chaiany

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:03

Milena mata barata e joga inseto nos brothers Crédito: Reprodução/TV Globo 

Durante a madrugada desta segunda-feira (16), na cozinha da Xepa, o clima de fofoca entre Gabi, Samira, Chaiany, Jonas e Milena foi bruscamente interrompido por uma visita indesejada. 

Tudo começou quando Gabi avistou o inseto na mesa. "Acho que é uma barata", alertou, já se afastando. Enquanto a maioria das sisters entrou em estado de choque e começou a gritar, Milena Lages mostrou que não está para brincadeira. Sem hesitar, a mineira pediu um chinelo e deu fim à 'invasora' sob o olhar aterrorizado das colegas.

Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução
BBB 17: Quem não se lembra de Marcos Harter e Emilly? O médico foi desclassificado na reta final do programa após encurralar a sister e apertar seu braço de forma agressiva. O caso foi parar na delegacia e ele foi indiciado por agressão física, mudando para sempre as regras de intervenção da produção por Reprodução/ TV Globo
BBB 20: A histórica edição de 2020 não passou ilesa. Petrix Barbosa foi alvo de inquérito após tocar os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) sem consentimento em uma festa.  por Reprodução/TV Globo
Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de tentar beijar Marcela à força e apalpar Flay. Ambos saíram pelo voto popular, mas enfrentaram investigações da Delegacia da Mulher aqui fora por Reprodução/Redes Sociais
BBB 23: Um dos momentos mais tensos da história recente foi a saída de MC Guimê e Cara de Sapato. Durante uma festa com a mexicana Dania Mendez, os dois ultrapassaram limites físicos e foram expulsos por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo, gerando um debate nacional sobre importunação sexual por Reprodução/TV Globo
Agora, em 2026, a história se repete com uma nova nuance: a desistência. Diferente de outros casos onde a produção interveio com a expulsão, Pedro decidiu sair após a gravidade do relato de Jordana ganhar a casa por Reprodução
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BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução

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Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Não satisfeita em apenas resolver o problema, a recreadora infantil resolveu fazer jus à sua profissão e 'brincar'. Ela pegou a barata morta e, sem aviso, jogou o bicho em cima de Samira e Chaiany. E o resultado foi um caos generalizado, as duas saíram em disparada, tropeçaram uma na outra e teve até cadeira virando de cabeça para baixo.

"Meu cabelo, Milena! Idiota!", disparou uma das sisters, visivelmente indignada enquanto tentava se limpar. Do outro lado, Jonas apenas observava a cena rindo e ainda provocou: "Ela está viva, hein?".

Como era de se esperar, o vídeo já tomou conta do X (antigo Twitter) e do Instagram. O público não perdoou a cena das sisters caindo e a calma de Jonas no meio da confusão. "Eu não consigo parar de rir da Samira tropeçando na própria perna por causa de uma barata morta", comentou um internauta. "A Milena é o caos puro, eu amo!", escreveu outro fã do reality.

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Tags:

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