Saiba o que Tadeu Schmidt não abre mão de fazer durante os 100 dias do BBB 26

Apresentador reserva um tempo em sua rotina corrida para cuidar da saúde

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:21

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

À frente do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt encara uma verdadeira maratona durante os cerca de 100 dias em que comanda o reality. Para manter o ritmo diante da rotina intensa de gravações e compromissos ligados ao programa, o apresentador faz questão de reservar parte do dia para cuidar da saúde física e mental.

No próximo domingo (15), ele mostra um pouco dessa rotina no retorno do quadro “Tá Pago” ao Esporte Espetacular. Na atração, Tadeu revela o que costuma fazer quando não está envolvido diretamente com as gravações do BBB 26.

Disciplinado, o apresentador mantém presença constante na academia de segunda a sexta-feira. Já aos domingos, ele reserva um tempo para jogar golfe, esporte que descobriu depois dos 40 anos e pelo qual acabou se apaixonando.

Depois das partidas, ainda sobra espaço para uma resenha com amigos em jogos de taco, porque, como ele mesmo brinca, ninguém é de ferro.