Saiba o que Tadeu Schmidt não abre mão de fazer durante os 100 dias do BBB 26

Apresentador reserva um tempo em sua rotina corrida para cuidar da saúde

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:21

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

À frente do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt encara uma verdadeira maratona durante os cerca de 100 dias em que comanda o reality. Para manter o ritmo diante da rotina intensa de gravações e compromissos ligados ao programa, o apresentador faz questão de reservar parte do dia para cuidar da saúde física e mental.

No próximo domingo (15), ele mostra um pouco dessa rotina no retorno do quadro “Tá Pago” ao Esporte Espetacular. Na atração, Tadeu revela o que costuma fazer quando não está envolvido diretamente com as gravações do BBB 26.

Tadeu Schmidt não abre mão do golfe aos domingos

Disciplinado, o apresentador mantém presença constante na academia de segunda a sexta-feira. Já aos domingos, ele reserva um tempo para jogar golfe, esporte que descobriu depois dos 40 anos e pelo qual acabou se apaixonando.

Depois das partidas, ainda sobra espaço para uma resenha com amigos em jogos de taco, porque, como ele mesmo brinca, ninguém é de ferro.

A edição deste domingo do Esporte Espetacular vai ao ar mais cedo, a partir das 10h45, logo após o programa Viver Sertanejo.

