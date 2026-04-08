ASTROLOGIA

Chega de amadorismo: Lua em Capricórnio hoje (8 de abril) impõe ordem e traz vitórias reais para 4 signos

Saiba como essa combinação vai destravar sua semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:56

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira (8), o universo decide que é hora de separar quem só tem gogó de quem realmente faz acontecer. Enquanto o Sol em Áries continua injetando aquela coragem para começar, a Lua ingressa em Capricórnio, exigindo que cada passo seja calculado com a frieza de um estrategista.



O recado dos astros é curto e grosso: nada de dar murro em ponta de faca. Hoje, o sucesso não vem para quem corre mais rápido, mas para quem corre na direção certa e com os sapatos adequados. É o dia ideal para sentar, olhar para os seus projetos e perguntar: "isso aqui se sustenta na vida real?".

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Para os nativos de Áries, Capricórnio, Câncer e Libra, essa energia será como um divisor de águas. Sabe aquela pendência que você estava empurrando com a barriga? Ela vai gritar hoje. Use o combustível ariano para enfrentar o problema, mas use a sabedoria capricorniana para resolvê-lo de forma definitiva. A maturidade será sua melhor aliada para transformar ideias abstratas em resultados que você pode tocar e, claro, ver na conta bancária.

