ASTROLOGIA

3 signos passam por testes do Universo no amor e nas emoções hoje (8 de abril) e precisam manter o controle

O dia traz situações provocativas, especialmente em conversas, relações e redes sociais, exigindo maturidade para não agir por impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia mais intensa, que coloca à prova o equilíbrio emocional e a forma como cada um reage às situações do dia a dia. Pequenos gatilhos podem ganhar proporções maiores, principalmente em conversas, relações próximas e até no ambiente digital. É um momento que exige consciência antes de agir, já que decisões impulsivas podem gerar consequências desnecessárias. Para três signos, o dia funciona como um teste claro do universo: repetir padrões ou escolher uma postura mais madura. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: O teste acontece no campo emocional e mental, especialmente ao lidar com informações, redes sociais ou comentários que despertam irritação. Existe uma tendência a absorver tudo de forma muito intensa, o que pode gerar reações exageradas. O desafio é filtrar melhor o que realmente merece sua atenção. Ao perceber isso, você evita desgastes e preserva sua energia.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser sentido tão profundamente assim.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Escorpião: No amor ou nas amizades, uma conversa pode rapidamente sair do controle se você não prestar atenção no tom que está sendo usado. Existe o risco de transformar um simples desentendimento em algo maior, especialmente se houver orgulho envolvido. O aprendizado está em saber conduzir a situação com mais leveza e não levar tudo para o extremo.

Dica cósmica: Às vezes, ceder um pouco evita perdas maiores.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: O impulso de argumentar, provar um ponto ou ter a última palavra pode te levar a discussões desgastantes, principalmente em redes sociais ou debates mais acalorados. Nem toda troca precisa virar um embate. O teste aqui é entender quando vale a pena continuar e quando é melhor simplesmente se retirar.

Dica cósmica: Preservar sua paz vale mais do que ganhar qualquer discussão.