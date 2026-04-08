ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (8 de abril) para estabilizar suas finanças

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira (8), o astral exige maturidade. O Sol em Áries continua soprando aquela vontade de vencer, mas é a Lua em Capricórnio quem dita as regras hoje, e ela não aceita nada menos que estratégia e paciência.

O recado para quem quer se dar bem, seja no trabalho ou na fezinha da loteria, é um só: pare de agir por impulso. O sucesso hoje pertence aos arquitetos do destino, não aos aventureiros.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

Chegou a hora de mostrar que você não é só fogo de palha. No amor, a segurança vale mais que a paixão momentânea. No trabalho, os holofotes estão em você, mas só se entregar resultados concretos. Cuide das articulações; sua pressa não pode atropelar seu corpo.



Chegou a hora de mostrar que você não é só fogo de palha. No amor, a segurança vale mais que a paixão momentânea. No trabalho, os holofotes estão em você, mas só se entregar resultados concretos. Cuide das articulações; sua pressa não pode atropelar seu corpo. Números da sorte: 03 - 15 - 48

Touro (20/04 a 20/05)

Sua mente está voando longe, mas sua base continua sólida. É um dia excelente para assinar contratos de longo prazo ou planejar aquele passo maior na carreira. No amor, alinhe os planos de vida com o par; o futuro começa a ser desenhado agora.



Sua mente está voando longe, mas sua base continua sólida. É um dia excelente para assinar contratos de longo prazo ou planejar aquele passo maior na carreira. No amor, alinhe os planos de vida com o par; o futuro começa a ser desenhado agora. Números da sorte: 11 - 34 - 59

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dia pede mergulhos profundos. Esqueça as conversas rasas; no amor, a Lua exige confiança absoluta. Financeiramente, é o momento de ser o "detetive" das suas contas: renegocie o que for preciso e limpe o terreno para novos investimentos.



O dia pede mergulhos profundos. Esqueça as conversas rasas; no amor, a Lua exige confiança absoluta. Financeiramente, é o momento de ser o "detetive" das suas contas: renegocie o que for preciso e limpe o terreno para novos investimentos. Números da Sorte: 09 - 22- 50



Câncer (21/06 a 22/07)

A Lua brilha no seu signo oposto, trazendo a necessidade de olhar para quem caminha ao seu lado. Saiba ceder para ganhar lá na frente. No trabalho, as sociedades e parcerias estão em alta, desde que a hierarquia e o respeito sejam a base de tudo.



A Lua brilha no seu signo oposto, trazendo a necessidade de olhar para quem caminha ao seu lado. Saiba ceder para ganhar lá na frente. No trabalho, as sociedades e parcerias estão em alta, desde que a hierarquia e o respeito sejam a base de tudo. Números da sorte: 07 - 19 - 43

Leão (23/07 a 22/08)

Hoje o amor se manifesta nos pequenos favores domésticos e na presença constante. Na firma, sua capacidade de resolver "abacaxis" técnicos vai te colocar em posição de destaque. Mantenha a postura, literalmente: sua coluna agradece.



Hoje o amor se manifesta nos pequenos favores domésticos e na presença constante. Na firma, sua capacidade de resolver "abacaxis" técnicos vai te colocar em posição de destaque. Mantenha a postura, literalmente: sua coluna agradece. Números da sorte: 04 - 26 - 60

Virgem (23/08 a 22/09)

A seriedade encontra o prazer e gera frutos maravilhosos. No romance, você busca algo com "sustança" e durabilidade. No trabalho, sua marca pessoal é o seu maior trunfo; mostre que ninguém faz com o capricho que você faz.



A seriedade encontra o prazer e gera frutos maravilhosos. No romance, você busca algo com "sustança" e durabilidade. No trabalho, sua marca pessoal é o seu maior trunfo; mostre que ninguém faz com o capricho que você faz. Números da sorte: 02 - 14 - 37

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O equilíbrio que você tanto busca hoje está dentro de casa. Resolva as pendências familiares para que sua cabeça fique livre para render no trabalho. Se atua com imóveis ou home office, o dia promete. Respire fundo para não deixar a ansiedade travar seu peito.



O equilíbrio que você tanto busca hoje está dentro de casa. Resolva as pendências familiares para que sua cabeça fique livre para render no trabalho. Se atua com imóveis ou home office, o dia promete. Respire fundo para não deixar a ansiedade travar seu peito. Números da sorte: 08 - 31 - 55

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua palavra hoje é lei, mas use-a com sabedoria. As reuniões e contatos estão favorecidos, pois sua mente está puramente estratégica. No amor, a conversa franca sobre o amanhã vai unir vocês mais do que qualquer promessa vazia.



Sua palavra hoje é lei, mas use-a com sabedoria. As reuniões e contatos estão favorecidos, pois sua mente está puramente estratégica. No amor, a conversa franca sobre o amanhã vai unir vocês mais do que qualquer promessa vazia. Números da sorte: 10 - 33 - 52



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hora de guardar a flecha um pouco e olhar para a carteira. O foco é estabilidade financeira. Valorize quem te dá suporte real na "hora do aperto". No trabalho, planeje seus passos financeiros com rigor capricorniano para colher a liberdade lá na frente.



Hora de guardar a flecha um pouco e olhar para a carteira. O foco é estabilidade financeira. Valorize quem te dá suporte real na "hora do aperto". No trabalho, planeje seus passos financeiros com rigor capricorniano para colher a liberdade lá na frente. Números da sorte: 12 - 28 - 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua presença impõe respeito e sua liderança flui naturalmente. No amor, não tenha medo de dizer o que precisa; sua honestidade é atraente. Aproveite a vitalidade, mas lembre-se de que até os fortes precisam de pausa.



Sua presença impõe respeito e sua liderança flui naturalmente. No amor, não tenha medo de dizer o que precisa; sua honestidade é atraente. Aproveite a vitalidade, mas lembre-se de que até os fortes precisam de pausa. Números da sorte: 01 - 20 - 49

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O barulho do mundo pode cansar você hoje. Respeite sua necessidade de isolamento para planejar o futuro. No trabalho, o que você fizer em silêncio agora terá um impacto gigante em breve. Durma bem; seu corpo está pedindo um "reset" energético.



O barulho do mundo pode cansar você hoje. Respeite sua necessidade de isolamento para planejar o futuro. No trabalho, o que você fizer em silêncio agora terá um impacto gigante em breve. Durma bem; seu corpo está pedindo um "reset" energético. Números da sorte: 14 - 25 - 53

Peixes (20/02 a 20/03)

A união faz a força e, hoje, faz o sucesso também. Trabalhe em equipe e conte com o apoio de amigos leais. No amor, a cumplicidade é o ingrediente principal. Planos feitos em conjunto hoje ganham uma estrutura difícil de abalar.



A união faz a força e, hoje, faz o sucesso também. Trabalhe em equipe e conte com o apoio de amigos leais. No amor, a cumplicidade é o ingrediente principal. Planos feitos em conjunto hoje ganham uma estrutura difícil de abalar. Números da sorte: 06 - 18 - 41

Dica do Dia: O Sol em Áries te dá o impulso para largar, mas é a Lua em Capricórnio que te dá fôlego para chegar. Não corra sem rumo; caminhe com firmeza e sapatos confortáveis.

