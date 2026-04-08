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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (8 de abril) para estabilizar suas finanças

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira (8), o astral exige maturidade. O Sol em Áries continua soprando aquela vontade de vencer, mas é a Lua em Capricórnio quem dita as regras hoje, e ela não aceita nada menos que estratégia e paciência.

O recado para quem quer se dar bem, seja no trabalho ou na fezinha da loteria, é um só: pare de agir por impulso. O sucesso hoje pertence aos arquitetos do destino, não aos aventureiros.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    Chegou a hora de mostrar que você não é só fogo de palha. No amor, a segurança vale mais que a paixão momentânea. No trabalho, os holofotes estão em você, mas só se entregar resultados concretos. Cuide das articulações; sua pressa não pode atropelar seu corpo.
  • Números da sorte: 03 - 15 - 48

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sua mente está voando longe, mas sua base continua sólida. É um dia excelente para assinar contratos de longo prazo ou planejar aquele passo maior na carreira. No amor, alinhe os planos de vida com o par; o futuro começa a ser desenhado agora.
  • Números da sorte: 11 - 34 - 59

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O dia pede mergulhos profundos. Esqueça as conversas rasas; no amor, a Lua exige confiança absoluta. Financeiramente, é o momento de ser o "detetive" das suas contas: renegocie o que for preciso e limpe o terreno para novos investimentos.
  • Números da Sorte: 09 - 22- 50

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A Lua brilha no seu signo oposto, trazendo a necessidade de olhar para quem caminha ao seu lado. Saiba ceder para ganhar lá na frente. No trabalho, as sociedades e parcerias estão em alta, desde que a hierarquia e o respeito sejam a base de tudo.
  • Números da sorte: 07 - 19 - 43

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hoje o amor se manifesta nos pequenos favores domésticos e na presença constante. Na firma, sua capacidade de resolver "abacaxis" técnicos vai te colocar em posição de destaque. Mantenha a postura, literalmente: sua coluna agradece.
  • Números da sorte: 04 - 26 - 60

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    A seriedade encontra o prazer e gera frutos maravilhosos. No romance, você busca algo com "sustança" e durabilidade. No trabalho, sua marca pessoal é o seu maior trunfo; mostre que ninguém faz com o capricho que você faz.
  • Números da sorte: 02 - 14 - 37

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O equilíbrio que você tanto busca hoje está dentro de casa. Resolva as pendências familiares para que sua cabeça fique livre para render no trabalho. Se atua com imóveis ou home office, o dia promete. Respire fundo para não deixar a ansiedade travar seu peito.
  • Números da sorte: 08 - 31 - 55

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua palavra hoje é lei, mas use-a com sabedoria. As reuniões e contatos estão favorecidos, pois sua mente está puramente estratégica. No amor, a conversa franca sobre o amanhã vai unir vocês mais do que qualquer promessa vazia.
  • Números da sorte: 10 - 33 - 52

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Hora de guardar a flecha um pouco e olhar para a carteira. O foco é estabilidade financeira. Valorize quem te dá suporte real na "hora do aperto". No trabalho, planeje seus passos financeiros com rigor capricorniano para colher a liberdade lá na frente.
  • Números da sorte: 12 - 28 - 45

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Sua presença impõe respeito e sua liderança flui naturalmente. No amor, não tenha medo de dizer o que precisa; sua honestidade é atraente. Aproveite a vitalidade, mas lembre-se de que até os fortes precisam de pausa.
  • Números da sorte: 01 - 20 - 49

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O barulho do mundo pode cansar você hoje. Respeite sua necessidade de isolamento para planejar o futuro. No trabalho, o que você fizer em silêncio agora terá um impacto gigante em breve. Durma bem; seu corpo está pedindo um "reset" energético.
  • Números da sorte: 14 - 25 - 53

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A união faz a força e, hoje, faz o sucesso também. Trabalhe em equipe e conte com o apoio de amigos leais. No amor, a cumplicidade é o ingrediente principal. Planos feitos em conjunto hoje ganham uma estrutura difícil de abalar.
  • Números da sorte: 06 - 18 - 41

Dica do Dia: O Sol em Áries te dá o impulso para largar, mas é a Lua em Capricórnio que te dá fôlego para chegar. Não corra sem rumo; caminhe com firmeza e sapatos confortáveis.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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