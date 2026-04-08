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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:00
Nesta quarta-feira (8), o astral exige maturidade. O Sol em Áries continua soprando aquela vontade de vencer, mas é a Lua em Capricórnio quem dita as regras hoje, e ela não aceita nada menos que estratégia e paciência.
O recado para quem quer se dar bem, seja no trabalho ou na fezinha da loteria, é um só: pare de agir por impulso. O sucesso hoje pertence aos arquitetos do destino, não aos aventureiros.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: O Sol em Áries te dá o impulso para largar, mas é a Lua em Capricórnio que te dá fôlego para chegar. Não corra sem rumo; caminhe com firmeza e sapatos confortáveis.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.