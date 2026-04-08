McDonald’s revela calendário dos sanduíches da Copa 2026 e detalha menu completo das 'Seleções do Méqui'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:19
A Copa do Mundo 2026 já começou no McDonald’s. A rede de fast foods enfim revelou o cardápio completo e o calendário oficial da campanha "Seleções do Méqui", detalhando em quais dias da semana cada sanduíche estará disponível. A ação, que é um sucesso a cada quatro anos no Brasil, reúne sete receitas inspiradas em países tradicionais do torneio, além de itens exclusivos do combo brasileiro e novidades no McCafé.
Para apresentar as novidades e se conectar com os consumidores de forma criativa, a campanha aposta em uma mistura entre os universos do futebol e da gastronomia. No principal filme, ambientado em um estádio, chefs representam seus países enquanto apresentam os sanduíches, até a entrada do capitão do pentacampeonato, Cafu, que surge com o combo brasileiro em clima de celebração.
Seleções do Méqui
"A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes", disse Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil.
A dinâmica de venda segue o formato das edições anteriores: o sanduíche do Brasil fica disponível todos os dias, enquanto os demais entram no cardápio em dias específicos da semana. As opções são preparadas na hora e reforçam o compromisso da marca com qualidade e variedade. Veja:
Conheça em detalhes a escalação da “Seleções do Méqui”:
Combo BRASIL: disponível todos os dias
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental.
McFlurry Brasil:
Sobremesa preparada com bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e farofa crocante de coco.
McShake Brasil:
O McShake Brasil é preparado com leite, bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e farofa crocante de coco.
McFritas Brasil:
Batata frita com maionese verde e bacon crispy.
ESPANHA: segunda-feira
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental.
ARGENTINA: terça-feira
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon e queijo sabor emental.
ALEMANHA: quarta-feira
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental.
MÉXICO: quinta-feira
Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar.
EUA: sexta-feira
Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch, molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar.
ITÁLIA: sábado
Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental.
McCafé Canadá:
O café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral e xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.