McDonald’s revela calendário dos sanduíches da Copa 2026 e detalha menu completo das 'Seleções do Méqui'

Campanha ganha cronograma oficial com hambúrgueres temáticos por dia da semana, combo fixo do Brasil e novidades no McCafé inspiradas no Canadá

  • Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:19

Cafu com o combo Brasil
Cafu com o combo Brasil Crédito: Divulgação

A Copa do Mundo 2026 já começou no McDonald’s. A rede de fast foods enfim revelou o cardápio completo e o calendário oficial da campanha "Seleções do Méqui", detalhando em quais dias da semana cada sanduíche estará disponível. A ação, que é um sucesso a cada quatro anos no Brasil, reúne sete receitas inspiradas em países tradicionais do torneio, além de itens exclusivos do combo brasileiro e novidades no McCafé.

Para apresentar as novidades e se conectar com os consumidores de forma criativa, a campanha aposta em uma mistura entre os universos do futebol e da gastronomia. No principal filme, ambientado em um estádio, chefs representam seus países enquanto apresentam os sanduíches, até a entrada do capitão do pentacampeonato, Cafu, que surge com o combo brasileiro em clima de celebração.

Seleções do Méqui

"A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes", disse Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil.

A dinâmica de venda segue o formato das edições anteriores: o sanduíche do Brasil fica disponível todos os dias, enquanto os demais entram no cardápio em dias específicos da semana. As opções são preparadas na hora e reforçam o compromisso da marca com qualidade e variedade. Veja:

Conheça em detalhes a escalação da “Seleções do Méqui”:

Combo BRASIL: disponível todos os dias

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental.

McFlurry Brasil:

Sobremesa preparada com bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e farofa crocante de coco.

McShake Brasil:

O McShake Brasil é preparado com leite, bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e farofa crocante de coco.

McFritas Brasil:

Batata frita com maionese verde e bacon crispy.

ESPANHA: segunda-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental.

ARGENTINA: terça-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon e queijo sabor emental.

ALEMANHA: quarta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental.

MÉXICO: quinta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar.

EUA: sexta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch, molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar.

ITÁLIA: sábado

Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental.

McCafé Canadá:

O café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral e xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.

Leia mais

Imagem - Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Botão é acionado e 'sumiço' do participante preocupa web

Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Botão é acionado e 'sumiço' do participante preocupa web

Imagem - Moranguete e Abacatudo: a novela de frutas que viralizou e tem milhões de fãs nas redes

Moranguete e Abacatudo: a novela de frutas que viralizou e tem milhões de fãs nas redes

Imagem - Ex de Hulk se muda para mansão de R$ 4 milhões a poucos minutos da casa do jogador; FOTOS

Ex de Hulk se muda para mansão de R$ 4 milhões a poucos minutos da casa do jogador; FOTOS

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Chega de amadorismo: Lua em Capricórnio hoje (8 de abril) impõe ordem e traz vitórias reais para 4 signos

Chega de amadorismo: Lua em Capricórnio hoje (8 de abril) impõe ordem e traz vitórias reais para 4 signos
Imagem - Amado Batista entra na 'lista suja' do trabalho escravo após acumular patrimônio milionário; veja fotos

Amado Batista entra na 'lista suja' do trabalho escravo após acumular patrimônio milionário; veja fotos