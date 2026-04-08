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Moranguete e Abacatudo: a novela de frutas que viralizou e tem milhões de fãs nas redes

Vídeos curtos com personagens como morango e abacate em dramas intensos conquistam público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:00

Novela das frutas virou febre na internet
Novela das frutas virou febre na internet Crédito: Reprodução

Uma nova tendência tem dominado o TikTok e o Instagram em 2026: histórias curtas protagonizadas por frutas que vivem conflitos típicos de novelas, como traições, disputas amorosas e reviravoltas dramáticas. Criadas com inteligência artificial, essas produções já reúnem milhões de visualizações e engajamento nas redes sociais.

Personagens como Moranguete e Abacatudo se tornaram populares ao protagonizar enredos que lembram os tradicionais folhetins da TV, com romances conturbados, separações e reconciliações. Mesmo sem existirem de fato, eles mobilizam o público, que comenta, torce e até cobra desfechos, repetindo um comportamento típico de fãs de novelas.

Novela das frutas virou febre na internet

Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
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Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução
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Novela das frutas virou febre na internet por Reprodução

O formato segue uma lógica simples: vídeos de menos de um minuto, com narrativa direta, trilha sonora dramática e vozes geradas por IA. As histórias começam já no meio do conflito, avançam rapidamente e terminam em momentos de tensão, incentivando o espectador a continuar assistindo.

A tendência começou fora do Brasil, com a série Fruit Love Island, criada por um perfil internacional que adaptou o conceito de reality show para personagens frutíferos. Em poucos dias, o conteúdo alcançou milhões de seguidores e centenas de milhões de visualizações, impulsionando versões brasileiras com linguagem local e referências às novelas nacionais.

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No país, os roteiros incorporaram gírias e situações mais próximas do cotidiano, mantendo o ritmo acelerado e os conflitos intensos. Em poucos segundos, os vídeos apresentam ciúmes, traições e disputas familiares, condensando emoções que, na televisão, levariam capítulos inteiros para se desenvolver.

Especialistas apontam que o sucesso está ligado a um efeito de contraste. A presença de elementos considerados inofensivos, como frutas, em situações dramáticas gera surpresa e curiosidade. Além disso, o formato curto ativa mecanismos de recompensa no cérebro, oferecendo satisfação imediata e incentivando o consumo contínuo desse tipo de conteúdo.

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O engajamento também vai além da visualização. Nos comentários, usuários sugerem novos rumos para a trama, pedem punição para personagens e acompanham os episódios como se fossem capítulos de uma novela tradicional. Esse comportamento tem levado criadores a expandir as histórias, criar continuações e organizar sequências que funcionam como séries completas dentro das plataformas digitais.

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