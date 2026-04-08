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Moranguete e Abacatudo: a novela de frutas que viralizou e tem milhões de fãs nas redes

Vídeos curtos com personagens como morango e abacate em dramas intensos conquistam público

Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:00

Novela das frutas virou febre na internet Crédito: Reprodução

Uma nova tendência tem dominado o TikTok e o Instagram em 2026: histórias curtas protagonizadas por frutas que vivem conflitos típicos de novelas, como traições, disputas amorosas e reviravoltas dramáticas. Criadas com inteligência artificial, essas produções já reúnem milhões de visualizações e engajamento nas redes sociais.

Personagens como Moranguete e Abacatudo se tornaram populares ao protagonizar enredos que lembram os tradicionais folhetins da TV, com romances conturbados, separações e reconciliações. Mesmo sem existirem de fato, eles mobilizam o público, que comenta, torce e até cobra desfechos, repetindo um comportamento típico de fãs de novelas.

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O formato segue uma lógica simples: vídeos de menos de um minuto, com narrativa direta, trilha sonora dramática e vozes geradas por IA. As histórias começam já no meio do conflito, avançam rapidamente e terminam em momentos de tensão, incentivando o espectador a continuar assistindo.

A tendência começou fora do Brasil, com a série Fruit Love Island, criada por um perfil internacional que adaptou o conceito de reality show para personagens frutíferos. Em poucos dias, o conteúdo alcançou milhões de seguidores e centenas de milhões de visualizações, impulsionando versões brasileiras com linguagem local e referências às novelas nacionais.

No país, os roteiros incorporaram gírias e situações mais próximas do cotidiano, mantendo o ritmo acelerado e os conflitos intensos. Em poucos segundos, os vídeos apresentam ciúmes, traições e disputas familiares, condensando emoções que, na televisão, levariam capítulos inteiros para se desenvolver.

Especialistas apontam que o sucesso está ligado a um efeito de contraste. A presença de elementos considerados inofensivos, como frutas, em situações dramáticas gera surpresa e curiosidade. Além disso, o formato curto ativa mecanismos de recompensa no cérebro, oferecendo satisfação imediata e incentivando o consumo contínuo desse tipo de conteúdo.