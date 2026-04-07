Narrador da Globo descobre tumor, é afastado e fica fora da Copa do Mundo de 2026

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:42
Principal narrador de futebol da Globo atualmente, Luís Roberto foi afastado das atividades profissionais para iniciar um tratamento de saúde e, com isso, não participará das transmissões da Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada pela emissora nesta terça-feira (7).
De acordo com comunicado enviado à imprensa, o jornalista passou por exames de rotina que identificaram uma neoplasia na região cervical. Ele está na fase final de avaliação médica para definição do tratamento mais adequado.
Luís Roberto
Ainda segundo a Globo, o afastamento será necessário para que Luís Roberto se dedique integralmente aos cuidados de saúde, o que o impede de atuar nas próximas transmissões esportivas, incluindo os jogos do Mundial.
Um dos principais nomes da narração esportiva da emissora, Luís Roberto vinha sendo presença constante em coberturas de grandes eventos do futebol. A expectativa é que ele retorne às atividades após a conclusão do tratamento, conforme evolução do quadro clínico.