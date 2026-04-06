Quanto custa completar o álbum da Copa do Mundo 2026?

O investimento mínimo chegaria a quase R$ 1 mil somente comprando figurinhas

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:00

Com o pacote a R$ 7, o custo mínimo para completar a coleção é de R$ 980. Crédito: Divulgação

Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México, a febre dos colecionadores já começou com a abertura da pré-venda do álbum oficial da Panini.

Esta edição será histórica: pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, o que reflete diretamente no tamanho (e no preço) do desafio para os torcedores

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil

A conta que não fecha 

Este ano, o álbum conta com 980 figurinhas. Com o pacote custando R$ 7 (contendo 7 cromos), o cálculo parece simples: você precisa de R$ 980 para preencher todos os espaços.

O problema? Esse valor só vale se você não tirar nenhuma repetida. Na vida real, o gasto pode dobrar ou triplicar se o colecionador decidir seguir sozinho. Por isso, a regra de ouro para 2026 é clara: comprar o básico e trocar o resto.

Preços e Versões

Para começar, você precisa decidir onde vai colar seus ídolos. Os preços variam conforme o luxo da capa:

  • Capa Cartão (Simples): R$ 24,90

  • Capa Dura (Clássica): R$ 74,90

  • Capa Dura (Prata ou Ouro): R$ 79,90

Existem também os combos com até 40 pacotes, que chegam a R$ 359,90. Quem garantir na pré-venda recebe o material a partir da segunda quinzena de abril.

O Brasil no álbum e no campo

Enquanto você organiza as páginas, a Seleção Brasileira se prepara para o Grupo G. Já pode anotar na agenda os primeiros desafios contra Marrocos, Escócia e Haiti.

Lembrando que a convocação oficial sai no dia 18 de maio. Até lá, o álbum é uma aposta. Sempre tem aquele jogador que está no papel, mas acaba ficando fora do gramado.

Confira abaixo 3 dicas para você não quebrar o banco e os seus negócios:

  • Fuja dos pacotes infinitos: estabeleça um limite de compra. Depois de certo ponto, a chance de vir repetida é de quase 90%.

  • O "fervo" das trocas: shoppings, praças e escolas são os melhores lugares. A figurinha que sobra para você é o tesouro de outro colecionador.

  • Comunidade é tudo: grupos de WhatsApp e redes sociais ajudam a localizar as "figurinhas carimbadas" sem precisar gastar mais R$ 7 a cada tentativa.

