Quanto custa completar o álbum da Copa do Mundo 2026?

Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:00
Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México, a febre dos colecionadores já começou com a abertura da pré-venda do álbum oficial da Panini.
Esta edição será histórica: pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, o que reflete diretamente no tamanho (e no preço) do desafio para os torcedores
Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil
Este ano, o álbum conta com 980 figurinhas. Com o pacote custando R$ 7 (contendo 7 cromos), o cálculo parece simples: você precisa de R$ 980 para preencher todos os espaços.
O problema? Esse valor só vale se você não tirar nenhuma repetida. Na vida real, o gasto pode dobrar ou triplicar se o colecionador decidir seguir sozinho. Por isso, a regra de ouro para 2026 é clara: comprar o básico e trocar o resto.
Para começar, você precisa decidir onde vai colar seus ídolos. Os preços variam conforme o luxo da capa:
Existem também os combos com até 40 pacotes, que chegam a R$ 359,90. Quem garantir na pré-venda recebe o material a partir da segunda quinzena de abril.
Enquanto você organiza as páginas, a Seleção Brasileira se prepara para o Grupo G. Já pode anotar na agenda os primeiros desafios contra Marrocos, Escócia e Haiti.
Lembrando que a convocação oficial sai no dia 18 de maio. Até lá, o álbum é uma aposta. Sempre tem aquele jogador que está no papel, mas acaba ficando fora do gramado.
Confira abaixo 3 dicas para você não quebrar o banco e os seus negócios: