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É câncer? Entenda o diagnóstico que tirou o narrador Luís Roberto da Copa do Mundo de 2026

Narrador da Globo descobriu tumor na região cervical

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:30

Luís Roberto
Luís Roberto Crédito: Reprodução

afastamento do narrador Luís Roberto após a descoberta de um tumor na região cervical deixou fãs e torcedores preocupados. A principal dúvida é sobre a gravidade do quadro e se o diagnóstico indica câncer. Até agora, a informação oficial é de que ele foi diagnosticado com uma neoplasia e segue em avaliação médica para definição do tratamento.

Luís Roberto

Luís Roberto por Reprodução
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Luís Roberto por Reprodução

Neoplasia é um termo que assusta e que faz com que as pessoas imediatamente associem ao câncer, mas, do ponto de vista médico, é a palavra descreve um crescimento anormal de células no organismo, que pode dar origem a um tumor. Ou seja, esse tumor pode ser classificado como benigno ou maligno - apenas neste caso pode-se considerar um câncer, com potencial de invadir tecidos e se espalhar para outras partes do corpo. No caso dos tumores benignos, apesar de também exigirem acompanhamento, costumam crescer de forma mais lenta e não apresentam esse comportamento invasivo. As informações são do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Na prática, isso significa que a palavra “tumor” não é sinônimo automático de câncer. É um termo mais amplo, que indica a presença de uma alteração que ainda precisa ser investigada para definição do diagnóstico.

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Ainda segundo o Inca, a região cervical, onde foi identificado o tumor de Luís Roberto, corresponde ao pescoço e abriga estruturas importantes como linfonodos, tireoide, laringe e parte das vias respiratórias e digestivas. Por isso, alterações nessa área podem ter diferentes origens e níveis de gravidade, dependendo do tipo de célula afetada.

Entre os sintomas mais comuns associados a tumores nessa região estão o aparecimento de caroço ou inchaço no pescoço, dor persistente, dificuldade para engolir, rouquidão ou mudança na voz, dor de garganta que não melhora e perda de peso sem causa aparente. Também podem surgir ínguas, que são linfonodos aumentados. Em alguns casos, porém, a doença pode evoluir de forma silenciosa e ser descoberta apenas em exames de rotina, como pode ter acontecido com o narrador.

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O tratamento varia conforme o tipo de neoplasia, sua localização e a confirmação de ser benigna ou maligna. As principais abordagens incluem cirurgia para retirada do tumor, radioterapia e quimioterapia. Em situações específicas, também podem ser indicadas terapias mais modernas, como terapia-alvo e imunoterapia, dependendo das características do caso.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de sucesso no tratamento, especialmente em casos de doenças oncológicas.

No caso de Luís Roberto, como não foram divulgados detalhes sobre o tipo da neoplasia, ainda não é possível afirmar se se trata de câncer nem qual será o tratamento adotado. Ele segue em avaliação médica para definição da melhor conduta.

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