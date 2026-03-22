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Veja os sinais de alerta e como identificar a pneumonia, doença que matou Juca de Oliveira

Infecção pulmonar pode começar como uma gripe, mas evoluir rapidamente e exige atenção redobrada em idosos e pessoas com doenças crônicas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 06:50

Juca de Oliveira
Juca de Oliveira Crédito: Reprodução

A morte do ator Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado (21), trouxe um alerta importante sobre a pneumonia, infecção que ainda figura entre as principais causas de internação e morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença atinge os pulmões e pode evoluir de forma silenciosa, principalmente em pessoas mais velhas.

A pneumonia acontece quando vírus, bactérias ou fungos infectam os pulmões, causando inflamação nos alvéolos, estruturas responsáveis pelas trocas de oxigênio. Com isso, a respiração fica comprometida e o organismo passa a receber menos oxigênio do que o necessário.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

Como começam os sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros sinais podem ser confundidos com gripe ou resfriado. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse e cansaço.

Com a evolução do quadro, podem surgir falta de ar, dor no peito ao respirar ou tossir, calafrios e produção de catarro, que pode ser amarelado ou esverdeado. Em alguns casos, há também perda de apetite e fraqueza intensa.

Em idosos, o quadro pode ser diferente. Nem sempre há febre alta, e sinais como confusão mental, sonolência ou piora repentina do estado geral podem ser os primeiros indicativos da doença.

Pneumonia

Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Pneumonia por Reprodução
Tosse é um dos sintomas por Shutterstock
Já existe vacina contra a pneumonia por Shutterstock
Pneumonia por Shutterstock
Pneumonia pode ser grave por Divulgação
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Pneumonia por Reprodução

Quando você deve se preocupar

A orientação de especialistas e da Organização Mundial da Saúde é procurar atendimento médico ao perceber sinais de agravamento ou sintomas persistentes.

Os principais sinais de alerta são:

* dificuldade para respirar ou falta de ar

* febre que não melhora

* dor no peito

* tosse com secreção intensa

* lábios ou unhas arroxeados

* tontura ou sensação de desmaio

Esses sintomas podem indicar que a pneumonia está evoluindo e precisa de tratamento imediato.

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Quem corre mais risco

Alguns grupos têm maior chance de desenvolver formas graves da doença. Segundo o Ministério da Saúde, estão entre eles idosos, crianças pequenas, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos, além de pacientes com doenças pulmonares ou imunidade baixa.

Nesses casos, a pneumonia pode evoluir mais rápido e exigir internação, uso de oxigênio e acompanhamento intensivo.

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Pneumonia pode matar

Sim. A pneumonia pode levar à morte, especialmente quando não é diagnosticada e tratada a tempo. A Organização Mundial da Saúde aponta que a doença segue entre as principais causas de morte por infecção no mundo, principalmente em idosos e crianças.

Apesar disso, a maioria dos casos tem cura quando o tratamento é iniciado precocemente. O tipo de tratamento varia de acordo com a causa da infecção e pode incluir antibióticos, antivirais ou apenas suporte clínico.

Como se proteger

Medidas simples ajudam a reduzir o risco da doença. Manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e pneumonia, lavar as mãos com frequência, evitar fumar e procurar atendimento ao primeiro sinal de agravamento são atitudes fundamentais.

A morte de Juca de Oliveira reforça um ponto essencial: mesmo sendo comum, a pneumonia não deve ser subestimada. Reconhecer os sintomas e buscar ajuda rapidamente pode fazer toda a diferença no desfecho da doença.

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