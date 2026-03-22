SAÚDE

Veja os sinais de alerta e como identificar a pneumonia, doença que matou Juca de Oliveira

Infecção pulmonar pode começar como uma gripe, mas evoluir rapidamente e exige atenção redobrada em idosos e pessoas com doenças crônicas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 06:50

Juca de Oliveira Crédito: Reprodução

A morte do ator Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado (21), trouxe um alerta importante sobre a pneumonia, infecção que ainda figura entre as principais causas de internação e morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença atinge os pulmões e pode evoluir de forma silenciosa, principalmente em pessoas mais velhas.

A pneumonia acontece quando vírus, bactérias ou fungos infectam os pulmões, causando inflamação nos alvéolos, estruturas responsáveis pelas trocas de oxigênio. Com isso, a respiração fica comprometida e o organismo passa a receber menos oxigênio do que o necessário.

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Como começam os sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros sinais podem ser confundidos com gripe ou resfriado. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse e cansaço.

Com a evolução do quadro, podem surgir falta de ar, dor no peito ao respirar ou tossir, calafrios e produção de catarro, que pode ser amarelado ou esverdeado. Em alguns casos, há também perda de apetite e fraqueza intensa.

Em idosos, o quadro pode ser diferente. Nem sempre há febre alta, e sinais como confusão mental, sonolência ou piora repentina do estado geral podem ser os primeiros indicativos da doença.

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Quando você deve se preocupar

A orientação de especialistas e da Organização Mundial da Saúde é procurar atendimento médico ao perceber sinais de agravamento ou sintomas persistentes.

Os principais sinais de alerta são:

* dificuldade para respirar ou falta de ar

* febre que não melhora

* dor no peito

* tosse com secreção intensa

* lábios ou unhas arroxeados

* tontura ou sensação de desmaio

Esses sintomas podem indicar que a pneumonia está evoluindo e precisa de tratamento imediato.

Quem corre mais risco

Alguns grupos têm maior chance de desenvolver formas graves da doença. Segundo o Ministério da Saúde, estão entre eles idosos, crianças pequenas, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos, além de pacientes com doenças pulmonares ou imunidade baixa.

Nesses casos, a pneumonia pode evoluir mais rápido e exigir internação, uso de oxigênio e acompanhamento intensivo.

Pneumonia pode matar

Sim. A pneumonia pode levar à morte, especialmente quando não é diagnosticada e tratada a tempo. A Organização Mundial da Saúde aponta que a doença segue entre as principais causas de morte por infecção no mundo, principalmente em idosos e crianças.

Apesar disso, a maioria dos casos tem cura quando o tratamento é iniciado precocemente. O tipo de tratamento varia de acordo com a causa da infecção e pode incluir antibióticos, antivirais ou apenas suporte clínico.

Como se proteger

Medidas simples ajudam a reduzir o risco da doença. Manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e pneumonia, lavar as mãos com frequência, evitar fumar e procurar atendimento ao primeiro sinal de agravamento são atitudes fundamentais.