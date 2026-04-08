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Anjo da Guarda traz aviso para 4 signos nesta quarta-feira (8 de abril): atenção com cobranças e pressão emocional

A quarta-feira (8) pede mais equilíbrio para lidar com responsabilidades e evitar desgaste mental

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros
Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros Crédito: Freepik

A quarta-feira (8) começa com uma energia mais intensa no campo das responsabilidades. O Anjo da Guarda indica que o excesso de cobranças, internas ou externas, pode gerar ansiedade e cansaço ao longo do dia.

A orientação é desacelerar, organizar prioridades e não assumir mais do que consegue. Para quatro signos, o momento pede atenção redobrada.

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Gêmeos

Geminianos podem se ver sobrecarregados com muitas tarefas ao mesmo tempo. O Anjo da Guarda alerta para desgaste mental.

O ideal será focar no que é prioridade.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

Virginianos podem se cobrar além do necessário, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade.

O momento pede mais leveza e menos rigidez.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem sentir pressão no trabalho ou nas responsabilidades do dia. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de carga.

O recado é respeitar seus limites.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Peixes

Piscianos podem absorver mais do que deveriam, principalmente em ambientes de cobrança. O emocional pode ficar mais sensível.

O ideal será se preservar e evitar sobrecarga.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
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Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Respeitar seus limites é essencial para manter o equilíbrio. Nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo.

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