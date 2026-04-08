ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz aviso para 4 signos nesta quarta-feira (8 de abril): atenção com cobranças e pressão emocional

A quarta-feira (8) pede mais equilíbrio para lidar com responsabilidades e evitar desgaste mental

Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros Crédito: Freepik

A quarta-feira (8) começa com uma energia mais intensa no campo das responsabilidades. O Anjo da Guarda indica que o excesso de cobranças, internas ou externas, pode gerar ansiedade e cansaço ao longo do dia.

A orientação é desacelerar, organizar prioridades e não assumir mais do que consegue. Para quatro signos, o momento pede atenção redobrada.

Gêmeos

Geminianos podem se ver sobrecarregados com muitas tarefas ao mesmo tempo. O Anjo da Guarda alerta para desgaste mental.

O ideal será focar no que é prioridade.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Virgem

Virginianos podem se cobrar além do necessário, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade.

O momento pede mais leveza e menos rigidez.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Capricórnio

Capricornianos podem sentir pressão no trabalho ou nas responsabilidades do dia. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de carga.

O recado é respeitar seus limites.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Peixes

Piscianos podem absorver mais do que deveriam, principalmente em ambientes de cobrança. O emocional pode ficar mais sensível.

O ideal será se preservar e evitar sobrecarga.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

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