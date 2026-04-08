Anjo da Guarda traz aviso para 4 signos nesta quarta-feira (8 de abril): atenção com cobranças e pressão emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00
A quarta-feira (8) começa com uma energia mais intensa no campo das responsabilidades. O Anjo da Guarda indica que o excesso de cobranças, internas ou externas, pode gerar ansiedade e cansaço ao longo do dia.
A orientação é desacelerar, organizar prioridades e não assumir mais do que consegue. Para quatro signos, o momento pede atenção redobrada.
Gêmeos
Geminianos podem se ver sobrecarregados com muitas tarefas ao mesmo tempo. O Anjo da Guarda alerta para desgaste mental.
O ideal será focar no que é prioridade.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos podem se cobrar além do necessário, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade.
O momento pede mais leveza e menos rigidez.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Capricórnio
Capricornianos podem sentir pressão no trabalho ou nas responsabilidades do dia. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de carga.
O recado é respeitar seus limites.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Peixes
Piscianos podem absorver mais do que deveriam, principalmente em ambientes de cobrança. O emocional pode ficar mais sensível.
O ideal será se preservar e evitar sobrecarga.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Respeitar seus limites é essencial para manter o equilíbrio. Nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo.