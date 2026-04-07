ASTROLOGIA

A conta chegou: Aquário e mais 2 signos precisam fazer um 'detox' de hábitos para não fragilizar a saúde até o final de abril

Aprenda a cuidar da sua postura e da alimentação para evitar o esgotamento físico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 22:22

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, o seu corpo quer rotina. Com a entrada da Lua em Capricórnio à tarde, a sensibilidade física se volta para as estruturas: ossos, joelhos, dentes e coluna. Se você tem passado muito tempo sentado ou carregando o mundo nas costas, a lombar vai reclamar. O universo está enviando um sinal claro: para o seu espírito brilhar (Sol em Áries), o seu templo físico precisa estar firme e bem cuidado.



Signos como Câncer, Sagitário e Aquário devem ficar atentos à imunidade e ao desgaste articular. O excesso de iniciativa matinal pode levar a um cansaço ósseo à tarde. A dica é focar na ergonomia e na hidratação constante. Como a Lua está em um signo de Terra, beber água é fundamental para manter os tecidos lubrificados e evitar a retenção de líquidos. Além disso, preste atenção na sua saúde bucal; o estresse acumulado pode se refletir em tensões na mandíbula ou problemas gengivais.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

A disciplina alimentar será o seu melhor remédio. Capricórnio detesta excessos e ama a ordem. É o momento perfeito para cortar açúcares, gorduras pesadas e alimentos ultraprocessados que inflamam o organismo. O corpo pede alimentos rústicos, naturais e que tragam saciedade real. Se você estava pensando em começar uma nova dieta ou um protocolo de suplementação, a tarde de hoje é o momento ideal para dar o primeiro passo com seriedade, sem o "oba-oba" de outros ciclos.

