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A conta chegou: Aquário e mais 2 signos precisam fazer um 'detox' de hábitos para não fragilizar a saúde até o final de abril

Aprenda a cuidar da sua postura e da alimentação para evitar o esgotamento físico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 22:22

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, o seu corpo quer rotina. Com a entrada da Lua em Capricórnio à tarde, a sensibilidade física se volta para as estruturas: ossos, joelhos, dentes e coluna. Se você tem passado muito tempo sentado ou carregando o mundo nas costas, a lombar vai reclamar. O universo está enviando um sinal claro: para o seu espírito brilhar (Sol em Áries), o seu templo físico precisa estar firme e bem cuidado.

Signos como Câncer, Sagitário e Aquário devem ficar atentos à imunidade e ao desgaste articular. O excesso de iniciativa matinal pode levar a um cansaço ósseo à tarde. A dica é focar na ergonomia e na hidratação constante. Como a Lua está em um signo de Terra, beber água é fundamental para manter os tecidos lubrificados e evitar a retenção de líquidos. Além disso, preste atenção na sua saúde bucal; o estresse acumulado pode se refletir em tensões na mandíbula ou problemas gengivais.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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A disciplina alimentar será o seu melhor remédio. Capricórnio detesta excessos e ama a ordem. É o momento perfeito para cortar açúcares, gorduras pesadas e alimentos ultraprocessados que inflamam o organismo. O corpo pede alimentos rústicos, naturais e que tragam saciedade real. Se você estava pensando em começar uma nova dieta ou um protocolo de suplementação, a tarde de hoje é o momento ideal para dar o primeiro passo com seriedade, sem o "oba-oba" de outros ciclos.

Para a saúde mental, o recolhimento é a chave. À medida que a noite se aproxima, você pode sentir o peso das responsabilidades bater. Não tente resolver os problemas do mundo antes de dormir. Pratique atividades de resistência física, como musculação ou pilates, que ajudam a aterrar a energia e fortalecer a estrutura corporal. Desligue as telas cedo e garanta um sono de qualidade; sua mente precisa desse reset para encarar a ambição que o amanhã trará.

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