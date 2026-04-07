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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 22:22
Nesta terça-feira, o seu corpo quer rotina. Com a entrada da Lua em Capricórnio à tarde, a sensibilidade física se volta para as estruturas: ossos, joelhos, dentes e coluna. Se você tem passado muito tempo sentado ou carregando o mundo nas costas, a lombar vai reclamar. O universo está enviando um sinal claro: para o seu espírito brilhar (Sol em Áries), o seu templo físico precisa estar firme e bem cuidado.
Signos como Câncer, Sagitário e Aquário devem ficar atentos à imunidade e ao desgaste articular. O excesso de iniciativa matinal pode levar a um cansaço ósseo à tarde. A dica é focar na ergonomia e na hidratação constante. Como a Lua está em um signo de Terra, beber água é fundamental para manter os tecidos lubrificados e evitar a retenção de líquidos. Além disso, preste atenção na sua saúde bucal; o estresse acumulado pode se refletir em tensões na mandíbula ou problemas gengivais.
O drink que combina com cada signo
A disciplina alimentar será o seu melhor remédio. Capricórnio detesta excessos e ama a ordem. É o momento perfeito para cortar açúcares, gorduras pesadas e alimentos ultraprocessados que inflamam o organismo. O corpo pede alimentos rústicos, naturais e que tragam saciedade real. Se você estava pensando em começar uma nova dieta ou um protocolo de suplementação, a tarde de hoje é o momento ideal para dar o primeiro passo com seriedade, sem o "oba-oba" de outros ciclos.
Para a saúde mental, o recolhimento é a chave. À medida que a noite se aproxima, você pode sentir o peso das responsabilidades bater. Não tente resolver os problemas do mundo antes de dormir. Pratique atividades de resistência física, como musculação ou pilates, que ajudam a aterrar a energia e fortalecer a estrutura corporal. Desligue as telas cedo e garanta um sono de qualidade; sua mente precisa desse reset para encarar a ambição que o amanhã trará.