TAROT CIGANO

Carta domina o Baralho Cigano desta terça-feira (7 de abril): revelações mudam o rumo do dia

Carta da Lua traz um dia de emoções intensas, revelações e necessidade de atenção ao que está oculto

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:01

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A terça-feira (7) será marcada por descobertas e situações que vêm à tona, trazendo clareza para o que antes parecia confuso. A energia do dia favorece enxergar verdades que estavam ocultas, exigindo maturidade para lidar com o que for revelado.

A carta que rege o dia é A Lua. Ela está ligada às emoções, à intuição e também a ilusões que podem estar sendo desfeitas. No campo emocional, sentimentos intensos ganham força e podem gerar dúvidas, mas também ajudam a perceber o que é real e o que foi idealizado. É um momento de olhar para dentro com mais honestidade.

No aspecto prático, o dia pede atenção redobrada. Nem tudo será exatamente como parece à primeira vista, por isso é importante observar detalhes antes de tomar decisões. Evitar agir por impulso pode fazer diferença, especialmente em questões financeiras e profissionais.

No campo espiritual, a intuição será a principal aliada. Sonhos, pressentimentos e sinais tendem a trazer mensagens importantes. Conectar-se com o silêncio e respeitar o próprio tempo pode ajudar a compreender melhor os acontecimentos.

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