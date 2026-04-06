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Três meses após ser atacada, advogada volta a mergulhar com tubarões em Noronha

Três meses após o incidente, Tayane Dalazen mergulha novamente com tubarões-lixa e diz ter transformado o episódio em conexão com a natureza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:03

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução

Três meses depois de sofrer um ataque de tubarão, a advogada trabalhista e desportista Tayane Dalazen voltou ao mar em Fernando de Noronha, cenário onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. O retorno aconteceu durante o feriado da Páscoa e foi simbolizado por um mergulho ao lado de tubarões-lixa, espécie conhecida pelo comportamento mais dócil.

Segundo Tayane, a experiência foi vivida sem medo e marcada por contemplação. Em relato, ela afirmou que o contato com os animais trouxe felicidade e reforçou a admiração pela vida marinha.

Advogada foi mordida por um tubarão em Noronha

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Fernando de Noronha por Herminio Oliveira/Agência Brasil
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Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução

O novo mergulho representa, para a advogada, mais do que a retomada de uma atividade esportiva. Ela descreve o momento como um processo de ressignificação após o ataque, destacando que não desenvolveu trauma com o episódio.

De acordo com Tayane, o arquipélago continua sendo um lugar especial. Ela afirmou que a experiência anterior não alterou sua relação com o destino e que, ao retornar, se sentiu ainda mais conectada ao ambiente natural.

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A viagem também teve caráter pessoal. A advogada aproveitou a estadia para celebrar o aniversário, que será comemorado nesta terça-feira (8), no próprio arquipélago.

Nos últimos meses, Tayane Dalazen passou a compartilhar sua história nas redes sociais, relatando o processo de superação e reflexões sobre resiliência e controle emocional em situações de pressão.

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