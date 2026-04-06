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Três meses após ser atacada, advogada volta a mergulhar com tubarões em Noronha

Três meses após o incidente, Tayane Dalazen mergulha novamente com tubarões-lixa e diz ter transformado o episódio em conexão com a natureza

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:03

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha Crédito: Reprodução

Três meses depois de sofrer um ataque de tubarão, a advogada trabalhista e desportista Tayane Dalazen voltou ao mar em Fernando de Noronha, cenário onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. O retorno aconteceu durante o feriado da Páscoa e foi simbolizado por um mergulho ao lado de tubarões-lixa, espécie conhecida pelo comportamento mais dócil.

Segundo Tayane, a experiência foi vivida sem medo e marcada por contemplação. Em relato, ela afirmou que o contato com os animais trouxe felicidade e reforçou a admiração pela vida marinha.

Advogada foi mordida por um tubarão em Noronha 1 de 4

O novo mergulho representa, para a advogada, mais do que a retomada de uma atividade esportiva. Ela descreve o momento como um processo de ressignificação após o ataque, destacando que não desenvolveu trauma com o episódio.

De acordo com Tayane, o arquipélago continua sendo um lugar especial. Ela afirmou que a experiência anterior não alterou sua relação com o destino e que, ao retornar, se sentiu ainda mais conectada ao ambiente natural.

A viagem também teve caráter pessoal. A advogada aproveitou a estadia para celebrar o aniversário, que será comemorado nesta terça-feira (8), no próprio arquipélago.