ASTROLOGIA

A festa acabou: Lua em Sagitário cobra a conta e pede organização na vida de 4 signos até o final de semana (7 a 12 de abril)

Após um início de semana agitado, a mudança de frequência astral exige pés no chão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:06

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua ainda transita pelos graus finais de Sagitário, mantendo o otimismo lá no alto. No entanto, o despertador do universo toca pontualmente às 13:58 (horário de Brasília). É nesse momento que a Lua ingressa em Capricórnio, transformando o entusiasmo de ontem em uma necessidade urgente de organização e resultados. Sabe aquele "boleto" da procrastinação? Ele chegou para ser pago.



O céu de hoje não está para brincadeira, especialmente com o Sol em Áries em conjunção com Saturno. Essa configuração pede coragem. Não adianta ter grandes ideias se você não sabe como construir os degraus para alcançá-las. A partir da tarde, o clima de "liberdade desenfreada" dá lugar ao pragmatismo. É hora de olhar para a sua agenda, limpar as distrações e entender que o sucesso é construído no detalhe, na repetição e na disciplina.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Para os nativos de Áries, Capricórnio, Câncer e Libra, o impacto dessa transição será sentido na pele. Vocês serão chamados a assumir responsabilidades que vinham sendo adiadas. Se ontem o foco era o "eu quero", hoje a pergunta que o cosmos faz é: "como você vai sustentar esse desejo?". É um dia de cortes necessários. Se algo não tem utilidade prática ou não te leva para mais perto dos seus objetivos de longo prazo, talvez seja o momento de deixar para trás.

