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A festa acabou: Lua em Sagitário cobra a conta e pede organização na vida de 4 signos até o final de semana (7 a 12 de abril)

Após um início de semana agitado, a mudança de frequência astral exige pés no chão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:06

Signos e marte
Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua ainda transita pelos graus finais de Sagitário, mantendo o otimismo lá no alto. No entanto, o despertador do universo toca pontualmente às 13:58 (horário de Brasília). É nesse momento que a Lua ingressa em Capricórnio, transformando o entusiasmo de ontem em uma necessidade urgente de organização e resultados. Sabe aquele "boleto" da procrastinação? Ele chegou para ser pago.

O céu de hoje não está para brincadeira, especialmente com o Sol em Áries em conjunção com Saturno. Essa configuração pede coragem. Não adianta ter grandes ideias se você não sabe como construir os degraus para alcançá-las. A partir da tarde, o clima de "liberdade desenfreada" dá lugar ao pragmatismo. É hora de olhar para a sua agenda, limpar as distrações e entender que o sucesso é construído no detalhe, na repetição e na disciplina.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

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Hoje (7 de abril) marca um ponto de virada silencioso que exige maturidade, decisões firmes e coragem para encerrar ciclos que já não fazem mais sentido

Para os nativos de Áries, Capricórnio, Câncer e Libra, o impacto dessa transição será sentido na pele. Vocês serão chamados a assumir responsabilidades que vinham sendo adiadas. Se ontem o foco era o "eu quero", hoje a pergunta que o cosmos faz é: "como você vai sustentar esse desejo?". É um dia de cortes necessários. Se algo não tem utilidade prática ou não te leva para mais perto dos seus objetivos de longo prazo, talvez seja o momento de deixar para trás.

Com Marte em Aquário e a Lua em Capricórnio, a inovação só terá valor se tiver uma base sólida para girar. Use a tarde para organizar seu ambiente, revisar suas metas e, principalmente, agir com maturidade. Aproveite essa energia para construir algo que o tempo não consiga derrubar.

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