A palavra que ninguém consegue ler até o fim e que deixou especialista sem resposta no ‘Quem Quer Ser um Milionário?'

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:00
Uma palavra quase que impronunciável colocou até especialistas em dúvida, e veio a tona porque virou um desafio em plena rede nacional.
Esse termo apareceu no programa ‘Quem Quer Ser um Milionário?’ e rapidamente chamou a atenção dos telespectadores, justamente pelo seu tamanho incomum e pela dificuldade de compreensão.
A palavra em questão é Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico, considerada uma das maiores da língua portuguesa. E apesar de parecer um amontoado de letras, ela tem um significado especifico: uma condição pulmonar causada pela inalação de particulas muito finas de sílica, geralmente associada a ambientes com poeira mineral.
Quem Quer Ser um Milionário
Mais do que longa, a palavra se destaca pela sua complexidade. Sua formação reúne diversos elementos de origem cientifica e medica, o que explica tanto o tamanho quanto a dificuldade de leitura.
Divididas em partes, ela carrega pistas sobre seu significado:
Mesmo com essa estrutura lógica, a palavra continua sendo um desafio para a maioria das pessoas, tanto na pronúncia quanto na compreensão.
O caso ganhou destaque justamente por sair do ambiente técnico e aparecer em um programa popular. Situações assim mostram como elementos da língua portuguesa podem criar curiosidade e até mesmo entretenimento.
Palavras muito longas não são comuns no uso do cotidiano, mas existem principalmente em áreas como a medicina e a ciência, onde a necessidade de precisão leva à criação de termos mais complexos.
Apesar de parecer apenas uma curiosidade linguística, esse termo também revela como a língua portuguesa é capaz de formar palavras externas a partir da combinação de diferentes raízes, assim permite descrever conceitos muito específicos em uma única expressão.