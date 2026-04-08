CURIOSIDADES

A palavra que ninguém consegue ler até o fim e que deixou especialista sem resposta no ‘Quem Quer Ser um Milionário?'

Termo com dezenas de letras virou desafio em programa de TV e surpreende pela complexidade



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:00

Mais do que difícil de pronunciar, a palavra esconde um significado científico pouco conhecido Crédito: Reprodução/ TV Globo

Uma palavra quase que impronunciável colocou até especialistas em dúvida, e veio a tona porque virou um desafio em plena rede nacional.

Esse termo apareceu no programa ‘Quem Quer Ser um Milionário?’ e rapidamente chamou a atenção dos telespectadores, justamente pelo seu tamanho incomum e pela dificuldade de compreensão.

A palavra em questão é Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico, considerada uma das maiores da língua portuguesa. E apesar de parecer um amontoado de letras, ela tem um significado especifico: uma condição pulmonar causada pela inalação de particulas muito finas de sílica, geralmente associada a ambientes com poeira mineral.

Quem Quer Ser um Milionário 1 de 3

Um desafio que vai além do tamanho

Mais do que longa, a palavra se destaca pela sua complexidade. Sua formação reúne diversos elementos de origem cientifica e medica, o que explica tanto o tamanho quanto a dificuldade de leitura.

Divididas em partes, ela carrega pistas sobre seu significado:

“Pneumo”: se refere ao pulmão

se refere ao pulmão “Ultramicroscópico”: indica partículas extremamente pequenas

indica partículas extremamente pequenas “Sílico”: remete à sílica

remete à sílica “Vulcano”: está ligado a processos geológicos

está ligado a processos geológicos “Coniótico”: se relaciona a poeiras

Mesmo com essa estrutura lógica, a palavra continua sendo um desafio para a maioria das pessoas, tanto na pronúncia quanto na compreensão.

Quando a lingua vira curiosidade

O caso ganhou destaque justamente por sair do ambiente técnico e aparecer em um programa popular. Situações assim mostram como elementos da língua portuguesa podem criar curiosidade e até mesmo entretenimento.

Palavras muito longas não são comuns no uso do cotidiano, mas existem principalmente em áreas como a medicina e a ciência, onde a necessidade de precisão leva à criação de termos mais complexos.

Muito além de um trava-lingua