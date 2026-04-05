GASTRONOMIA

5 curiosidades sobre o acarajé que até baiano pode não saber

Iguaria é a mais famosa da capital baiana



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 5 de abril de 2026 às 13:30

Crédito: Almiro Lopes

Se existe um cheiro que define bem a Bahia, é o de dendê. Mais precisamente, um dendê 'pelando', cheio de bolinhos brancos fritando, prontos para virarem um acarajé crocante, prontinho para ser recheado e devorado. O que muita gente não sabe é que a iguaria não é apenas deliciosa, mas carrega muita história e um monte de curiosidade legal.

Já adianto: o acarajé não é apenas "comida de rua"; é um complexo sistema cultural que envolve fé, resistência e uma técnica culinária que atravessou o Atlântico

Prepare o paladar, pois selecionamos 5 fatos que vão mudar a forma como você encara essa comida tão deliciosa.

Acarajé 1 de 13

1. Um nome que conta uma história

A palavra "acarajé" não é um nome aleatório. Ela vem da língua iorubá e revela exatamente o que o prato é: a junção de Akara (bola de fogo) e Je (comer). Ou seja, "comer bola de fogo".

O nome faz referência tanto ao aspecto visual do bolinho saindo do dendê fervente quanto à sua energia espiritual.

2. O segredo do "Quente" ou "Frio"

Se você é um baiano pouco raiz ou um turista de primeira viagem, cuidado: essa pergunta não é sobre a temperatura térmica. No tabuleiro, "quente" significa com muita pimenta, e "frio" significa sem (ou com pouca) pimenta.

Responder "quente" por engano pode transformar sua experiência gastronômica em um teste de resistência física.

3. Comida de Santo, sustento da vida

Originalmente, o acarajé é uma oferenda para Iansã (Oyá), a divindade dos ventos e tempestades no Candomblé.

Historicamente, ele o bolinho foi a principal ferramenta das "ganhadeiras", mulheres escravizadas ou libertas que vendiam os acarajés para comprar a própria alforria ou sustentar suas famílias, mantendo viva a ancestralidade africana em solo brasileiro.

Cici, acarajé e amaralina 1 de 18

4. O uniforme é um ritual

Aquela bata rendada, o turbante (torso) e os colares de contas que a baiana usa não são apenas um "figurino" para fotos. Cada elemento tem um significado religioso e hierárquico.

O branco simboliza a pureza e o respeito aos Orixás. Estar no tabuleiro é, acima de tudo, um ato ritualístico de partilha.

5. Patrimônio reconhecido por lei