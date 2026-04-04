DICAS

Adeus, bucha e detergente: a solução para limpar a gordura da cozinha em 5 minutos

A técnica de 30 minutos que deixa sua cozinha limpa sem esforço (e sem estresse)



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 4 de abril de 2026 às 18:00

O truque simples que evita acúmulo de sujeira, e ainda salva sua grelha no churrasco Crédito: (Foto: Pexels)

Limpar a cozinha dificilmente é a parte mais animadora do dia para muitas pessoas. Entre gordura, louça acumulada e bagunça, é fácil ir adiando, até que tudo vira um cenário de caos.

Mas aqui vai a virada de chave: manter a cozinha organizada não precisa ser um evento cansativo. Com um plano simples e 30 minutos de foco, dá para deixar tudo em ordem sem estresse.

Vidro - como fazer limpeza 1 de 9

Comece pelo básico

Antes de pegar qualquer produto de limpeza, faça um “faxinão” rápido:

Guarde o que já está seco

Tire o lixo da frente

Organize utensílios e eletrodomésticos Essa etapa libera espaço e facilita todo o resto. Parece detalhe, mas economiza tempo e evita retrabalho. Essa etapa libera espaço e facilita todo o resto. Parece detalhe, mas economiza tempo e evita retrabalho.

Resolva a louça sem enrolar

A louça costuma ser a parte mais temida, mas não precisa dominar seu tempo. Se tiver máquina, use a seu favor: remova restos de comida e deixe o equipamento trabalhar.

Se for lavar na mão, siga uma regra simples: terminou, já deixe a pia seca.

Nada de acumular

Finalize com um pano seco na bancada

Evite manchas de água que passam sensação de sujeira Resultado: aparência de limpeza real, não só “meia limpeza”. Resultado: aparência de limpeza real, não só “meia limpeza”.

Pequenas ações evitam grandes problemas

O maior erro é deixar a sujeira se acumular.

Derramou algo? Limpe na hora

Terminou de cozinhar? Dê uma varrida rápida Esses hábitos levam poucos minutos, mas evitam aquela faxina pesada depois. Esses hábitos levam poucos minutos, mas evitam aquela faxina pesada depois.

Truque simples para a grelha do churrasco

Nada de produtos caros ou esforço exagerado, com a grelha ainda morna:

Pegue um pão francês amanhecido

Esfregue diretamente nas grades O pão funciona como uma esponja natural, absorvendo gordura e soltando a sujeira sem danificar o metal. O pão funciona como uma esponja natural, absorvendo gordura e soltando a sujeira sem danificar o metal.

O segredo final é a persistência

A diferença entre sofrer ou não com a limpeza está na frequência, isso porque, quando você mantém pequenos hábitos diários, a sujeira não acumula, e a faxina pesada praticamente deixa de existir.