Adeus, bucha e detergente: a solução para limpar a gordura da cozinha em 5 minutos

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 4 de abril de 2026 às 18:00
Limpar a cozinha dificilmente é a parte mais animadora do dia para muitas pessoas. Entre gordura, louça acumulada e bagunça, é fácil ir adiando, até que tudo vira um cenário de caos.
Mas aqui vai a virada de chave: manter a cozinha organizada não precisa ser um evento cansativo. Com um plano simples e 30 minutos de foco, dá para deixar tudo em ordem sem estresse.
Vidro - como fazer limpeza
Antes de pegar qualquer produto de limpeza, faça um “faxinão” rápido:
A louça costuma ser a parte mais temida, mas não precisa dominar seu tempo. Se tiver máquina, use a seu favor: remova restos de comida e deixe o equipamento trabalhar.
Se for lavar na mão, siga uma regra simples: terminou, já deixe a pia seca.
O maior erro é deixar a sujeira se acumular.
Nada de produtos caros ou esforço exagerado, com a grelha ainda morna:
A diferença entre sofrer ou não com a limpeza está na frequência, isso porque, quando você mantém pequenos hábitos diários, a sujeira não acumula, e a faxina pesada praticamente deixa de existir.
No fim das contas, não é sobre limpar mais e sim sobre limpar melhor e com menos esforço.