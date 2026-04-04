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Adeus, bucha e detergente: a solução para limpar a gordura da cozinha em 5 minutos

A técnica de 30 minutos que deixa sua cozinha limpa sem esforço (e sem estresse)

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 4 de abril de 2026 às 18:00

O truque simples que evita acúmulo de sujeira — e ainda salva sua grelha no churrasco
O truque simples que evita acúmulo de sujeira, e ainda salva sua grelha no churrasco Crédito: (Foto: Pexels)

Limpar a cozinha dificilmente é a parte mais animadora do dia para muitas pessoas. Entre gordura, louça acumulada e bagunça, é fácil ir adiando, até que tudo vira um cenário de caos.

Mas aqui vai a virada de chave: manter a cozinha organizada não precisa ser um evento cansativo. Com um plano simples e 30 minutos de foco, dá para deixar tudo em ordem sem estresse.

Vidro - como fazer limpeza

Existe uma solução doméstica que nem todos conhecem (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Trata-se do abrilhantador (ou secante) de lava-louças por YURI CORTEZ/AFP
Para preparar, basta misturar quatro colheres de sopa do produto em aproximadamente um litro de água morna. (Projeto: escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme) por Projeto: escritório Martins Galera Arquitetura | Imagem: Vitor Guilherme
O vidro para o fechamento superior, além de resguardar, permite a entrada de iluminação (Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura & Design | Leandro Moraes) por Imagem: Projeto: Patrícia Penna Arquitetura &amp; Design | Leandro Moraes
Closets com fechamento em vidro são uma opção para quem quer que o espaço seja aberto e fechado ao mesmo tempo (Projeto: SCA Jardim Europa | Imagem: Mariana Orsi) por Projeto: SCA Jardim Europa | Imagem: Mariana Orsi
Depois, é só umedecer um pano de microfibra nessa mistura e passar nos vidros.  (Projeto Bruno Moraes Arquitetura | Imagem: Luis Gomes) por Projeto Bruno Moraes Arquitetura | Imagem: Luis Gomes
O detalhe essencial é secá-los logo em seguida. por Shutterstock
Vidro inteligente diminui o consumo elétrico (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por
Uma cristaleira de vidro com porcelanas dá um ar de colonial e moderno ao ambiente (Imagem: André Mortatti | Mortatti Studio) por
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Existe uma solução doméstica que nem todos conhecem (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme

Comece pelo básico

Antes de pegar qualquer produto de limpeza, faça um “faxinão” rápido:

  • Guarde o que já está seco
  • Tire o lixo da frente
  • Organize utensílios e eletrodomésticos
Essa etapa libera espaço e facilita todo o resto. Parece detalhe, mas economiza tempo e evita retrabalho.

Resolva a louça sem enrolar

A louça costuma ser a parte mais temida, mas não precisa dominar seu tempo. Se tiver máquina, use a seu favor: remova restos de comida e deixe o equipamento trabalhar.

Se for lavar na mão, siga uma regra simples: terminou, já deixe a pia seca. 

  • Nada de acumular
  • Finalize com um pano seco na bancada
  • Evite manchas de água que passam sensação de sujeira
Resultado: aparência de limpeza real, não só “meia limpeza”.

Pequenas ações evitam grandes problemas

O maior erro é deixar a sujeira se acumular.

  • Derramou algo? Limpe na hora
  • Terminou de cozinhar? Dê uma varrida rápida
Esses hábitos levam poucos minutos, mas evitam aquela faxina pesada depois.

Truque simples para a grelha do churrasco

Nada de produtos caros ou esforço exagerado, com a grelha ainda morna:

  • Pegue um pão francês amanhecido
  • Esfregue diretamente nas grades
O pão funciona como uma esponja natural, absorvendo gordura e soltando a sujeira sem danificar o metal.

O segredo final é a persistência

A diferença entre sofrer ou não com a limpeza está na frequência, isso porque, quando você mantém pequenos hábitos diários, a sujeira não acumula, e a faxina pesada praticamente deixa de existir.

No fim das contas, não é sobre limpar mais e sim sobre limpar melhor e com menos esforço. 

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Limpeza Dicas Cozinha

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