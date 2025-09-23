Acesse sua conta
Chocolate com gosto de acarajé? Criação baiana surpreende com dendê, camarão e até pimenta

A Benevides Chocolates passou três anos testando a receita que virou curiosidade entre os apaixonados por sabores inusitados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:00

Chocolate sabor acarajé divide opiniões
Chocolate sabor acarajé divide opiniões Crédito: Reprodução

Camarão seco, azeite de dendê, amendoim, pimenta e chocolate branco. Ingredientes que, à primeira vista, parecem não ter nada em comum, mas que juntos deram origem a uma criação ousada que vem intrigando os chocólatras: um chocolate com sabor de acarajé.

Chocolate e acarajé combinam?

Chocolate sabor acarajé divide opiniões
Ovo Acarajé, da Benevides Chocolates
Chocolate amargo por Reprodução
Acarajé por Shutterstock
Sorvete de acarajé por Marina Silva/CORREIO
Sorvete de acarajé é vendido em sorveteria da Pituba por Marina Silva/CORREIO
Sorvete de acarajé é vendido em Salvador por Marina Silva/CORREIO
1 de 7
Chocolate sabor acarajé divide opiniões por Reprodução

A ideia saiu do laboratório da Benevides Chocolates, em Salvador. Foram três anos de experimentos até que o chocolate maker Lécio Oliveira, gerente da fábrica, chegasse ao ponto exato entre a manteiga de cacau e a intensidade do dendê.

O resultado provoca reações divertidas. Primeiro, o espanto: ninguém espera sentir acarajé em uma barra de chocolate. Mas, na primeira mordida, a surpresa se transforma em encanto. “Muitos dizem: ‘achei que seria estranho, mas é delicioso’ ou ‘tem gosto de acarajé mesmo’”, conta Lécio.

Agora, o desafio que Lécio lança é outro: depois de transformar o prato mais famoso da Bahia em chocolate, qual será o próximo sabor típico capaz de superar essa ousadia?

