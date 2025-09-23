RELIGIÃO

O que diz manuscrito de 3 mil anos que pode mudar a história das pragas bíblicas

Documento antigo reflete crises históricas ou milagres narrados na Bíblia

Entre os documentos mais intrigantes da antiguidade está o papiro que descreve um Egito mergulhado em tragédias. Ele fala de rios que parecem sangue, fome devastando a população, estrangeiros invadindo a terra e o choro dos que sofriam. O conteúdo guarda grande semelhança com os relatos bíblicos das pragas que teriam sido enviadas por Moisés.

Atualmente guardado na Holanda, o manuscrito é considerado uma cópia feita séculos depois de sua versão original, que teria circulado em um período ainda mais remoto. Mesmo assim, o texto continua sendo objeto de interesse acadêmico e religioso, já que pode representar um raro elo entre registros egípcios e a narrativa bíblica.

As imagens de caos no manuscrito

As descrições contidas no papiro impressionam pela intensidade: sangue nas águas, fome sem precedentes, pragas e desordem social em toda a região. Esses pontos ecoam diretamente o que o livro do Êxodo relata sobre as pragas enviadas por Deus ao Egito.

Apesar das coincidências, não há referências explícitas a Moisés, aos hebreus ou ao Faraó. A obra é estruturada de maneira poética, com linguagem figurada, o que exige cautela para evitar interpretações que tratem metáforas como registros históricos literais.

Origem e cópias do texto

Estudiosos afirmam que o manuscrito preservado remonta à XIX Dinastia, mas o texto base pode ser bem mais antigo, possivelmente anterior. Esse detalhe levanta hipóteses de que o documento seja contemporâneo de parte dos acontecimentos descritos na Bíblia.

Porém, como aconteceu com muitos textos antigos, ele foi copiado e adaptado ao longo dos séculos, o que pode ter alterado trechos importantes. Essa incerteza impede a confirmação absoluta de que as passagens reflitam fatos ocorridos de forma literal.

Aproximações com a narrativa bíblica

As passagens sobre sangue nas águas, pragas e lamentos lembram claramente os episódios do Êxodo. Para alguns pesquisadores, esse paralelo indica que os eventos bíblicos podem ter se inspirado em acontecimentos reais, preservados também por tradições egípcias.

Entretanto, essas aproximações não garantem correspondência histórica plena. O manuscrito pode ser apenas um registro literário de períodos de instabilidade, sem relação direta com a saída dos hebreus do Egito.

Pontos de divergência

As diferenças entre os textos são relevantes. O papiro menciona invasões estrangeiras, algo ausente no relato bíblico, e não traz personagens ou detalhes centrais da narrativa do Êxodo. Essas lacunas são usadas como argumento por estudiosos que rejeitam a ideia de prova documental.