Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que diz manuscrito de 3 mil anos que pode mudar a história das pragas bíblicas

Documento antigo reflete crises históricas ou milagres narrados na Bíblia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07:00

Descubra se documento antigo reflete crises históricas ou milagres narrados na Bíblia
Descubra se documento antigo reflete crises históricas ou milagres narrados na Bíblia Crédito: Banco de imagens

Entre os documentos mais intrigantes da antiguidade está o papiro que descreve um Egito mergulhado em tragédias. Ele fala de rios que parecem sangue, fome devastando a população, estrangeiros invadindo a terra e o choro dos que sofriam. O conteúdo guarda grande semelhança com os relatos bíblicos das pragas que teriam sido enviadas por Moisés.

As 10 Pragas do Egito

Água transformada em sangue por Reprodução
Infestação de rãs por Reprodução
Infestação de piolhos por Reprodução
Enxame de moscas por Reprodução
Peste sobre os animais por Reprodução
Feridas sobre todos os egípcios por Reprodução
Chuva de granizo por Reprodução
Infestação de gafanhotos por Reprodução
Três dias de escuridão por Reprodução
Morte dos primogênitos por Reprodução
1 de 10
Água transformada em sangue por Reprodução

Atualmente guardado na Holanda, o manuscrito é considerado uma cópia feita séculos depois de sua versão original, que teria circulado em um período ainda mais remoto. Mesmo assim, o texto continua sendo objeto de interesse acadêmico e religioso, já que pode representar um raro elo entre registros egípcios e a narrativa bíblica.

Leia mais

Imagem - Fruta mais consumida do mundo, banana corre risco de extinção; entenda

Fruta mais consumida do mundo, banana corre risco de extinção; entenda

Imagem - Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

Imagem - Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco

Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco

As imagens de caos no manuscrito

As descrições contidas no papiro impressionam pela intensidade: sangue nas águas, fome sem precedentes, pragas e desordem social em toda a região. Esses pontos ecoam diretamente o que o livro do Êxodo relata sobre as pragas enviadas por Deus ao Egito.

Apesar das coincidências, não há referências explícitas a Moisés, aos hebreus ou ao Faraó. A obra é estruturada de maneira poética, com linguagem figurada, o que exige cautela para evitar interpretações que tratem metáforas como registros históricos literais.

Origem e cópias do texto

Estudiosos afirmam que o manuscrito preservado remonta à XIX Dinastia, mas o texto base pode ser bem mais antigo, possivelmente anterior. Esse detalhe levanta hipóteses de que o documento seja contemporâneo de parte dos acontecimentos descritos na Bíblia.

Porém, como aconteceu com muitos textos antigos, ele foi copiado e adaptado ao longo dos séculos, o que pode ter alterado trechos importantes. Essa incerteza impede a confirmação absoluta de que as passagens reflitam fatos ocorridos de forma literal.

Aproximações com a narrativa bíblica

As passagens sobre sangue nas águas, pragas e lamentos lembram claramente os episódios do Êxodo. Para alguns pesquisadores, esse paralelo indica que os eventos bíblicos podem ter se inspirado em acontecimentos reais, preservados também por tradições egípcias.

Entretanto, essas aproximações não garantem correspondência histórica plena. O manuscrito pode ser apenas um registro literário de períodos de instabilidade, sem relação direta com a saída dos hebreus do Egito.

Pontos de divergência

As diferenças entre os textos são relevantes. O papiro menciona invasões estrangeiras, algo ausente no relato bíblico, e não traz personagens ou detalhes centrais da narrativa do Êxodo. Essas lacunas são usadas como argumento por estudiosos que rejeitam a ideia de prova documental.

Dessa forma, o papiro deve ser visto como uma fonte que levanta questões e possibilidades, mas não como evidência conclusiva. Ele continua sendo um objeto de estudo fascinante, mas que exige análise crítica e prudência em sua interpretação.

Mais recentes

Imagem - Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo
Imagem - Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa

Dia do sorvete: veja 4 receitas irresistíveis para fazer em casa
Imagem - Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

Mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo de graça quando ele passava fome revela: 'Ele era o mais tímido'

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde