SAÚDE

Quando a tosse seca sem resfriado é um alerta grave; veja o que pode estar por trás disso

Irritação constante na garganta chama atenção quando não há resfriado associado

Agência Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:00

Irritação constante na garganta chama atenção quando não há resfriado associado Crédito: (Banco de Imagens)

Tosse seca acompanhada de irritação ou arranhado na garganta, mesmo sem sinais de gripe ou resfriado, é uma queixa comum e pode causar preocupação. Esse tipo de sintoma surge sem coriza, febre ou dor no corpo, o que costuma gerar dúvidas sobre sua origem. Quando a tosse persiste ou aparece com frequência, compreender os possíveis motivos ajuda a saber quando buscar orientação médica.

Esse quadro pode ser passageiro ou se prolongar por semanas, interferindo no sono e na rotina diária. Em muitos casos, a tosse seca não está ligada a infecções virais, mas sim a fatores que irritam as vias respiratórias ou a outras condições de saúde. Se o incômodo durar mais de algumas semanas, a avaliação profissional é importante para descartar problemas mais sérios.

Tosse seca 1 de 5

O que caracteriza a tosse seca sem resfriado

A tosse seca se diferencia por não produzir catarro ou secreção. Geralmente vem acompanhada de uma sensação constante de coceira ou irritação na garganta, levando a acessos repetidos de tosse ao longo do dia.

De acordo com o site alemão T-Online, esse tipo de tosse sem resfriado é relativamente frequente e pode estar relacionado a diversas causas, que vão desde condições respiratórias até alterações digestivas.

Asma como possível origem do sintoma

A asma é uma das causas mais comuns de tosse seca persistente. Existe uma forma da doença em que o principal sintoma não é a falta de ar, mas sim a tosse contínua, conhecida como variante da asma associada à tosse.

Nesses casos, a irritação na garganta costuma piorar à noite ou ao acordar. Como outros sinais típicos de asma podem não estar presentes, o diagnóstico pode demorar. Ainda assim, identificar o problema precocemente ajuda a controlar os sintomas e evitar a progressão da doença.

Refluxo e irritação das vias aéreas

Outra causa frequente de tosse seca sem resfriado é o refluxo gastroesofágico. Nessa condição, o conteúdo ácido do estômago retorna pelo esôfago e pode atingir regiões próximas às vias respiratórias, provocando irritação.

Além da tosse, podem surgir azia, gosto amargo na boca, sensação de queimação na garganta ou rouquidão. Nem sempre a pessoa associa esses sintomas ao sistema digestivo, o que dificulta identificar a verdadeira origem do problema.

Alergias e outros fatores associados

As alergias respiratórias também podem desencadear tosse seca e sensação de garganta arranhando. Normalmente, esse quadro vem acompanhado de espirros frequentes, nariz escorrendo ou coceira nos olhos.