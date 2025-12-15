O que significa quando seu cão começa a se espreguiçar na sua frente ao chegar em casa?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 20:00
Seu cachorro se estica todo, com as patas dianteiras para frente e o traseiro para cima, no momento em que você abre a porta. Esse comportamento comum, que muitas vezes parece apenas um espreguiçar, é na verdade uma forma de comunicação carregada de significado.
Chamado pelos especialistas de “alongamento de saudação”, esse gesto é um sinal claro de laço emocional, confiança e bem-estar do animal na presença do tutor.
Cães
Compreender a linguagem corporal canina é fundamental para qualquer dono. O alongamento de saudação é um dos sinais mais positivos que um cão pode dar.
Ele indica que o animal está saindo de um estado de repouso para um estado social, feliz com o reencontro e antecipando interações positivas. É uma demonstração de afeto que, quando interpretada corretamente, pode aprofundar ainda mais a relação entre cão e humano.
Embora os movimentos possam parecer semelhantes, o contexto e a energia do gesto contam toda a história. O alongamento de saudação, foco deste artigo, é tipicamente mais lento, fluido e ocorre em momentos tranquilos de reencontro. A linguagem corporal é relaxada: rabo abanando suavemente, orelhas neutras e expressão facial macia.
Já o play bow (ou “reverência da brincadeira”) é um convite explícito para brincar. É um gesto mais dinâmico, rápido, muitas vezes repetido, e acompanhado de uma energia elevada, latidos, corridinhas e mudanças bruscas de direção. Saber distinguir entre os dois evita mal-entendidos e permite ao tutor responder de forma mais adequada às necessidades do cão.
Um alongamento de saudação genuíno vem acompanhado de um pacote de sinais corporais positivos. Observe se, após se esticar, o cão se aproxima de você com o corpo solto, busca um carinho ou traz um brinquedo.
O olhar é tranquilo e a boca pode estar levemente aberta, numa expressão semelhante a um sorriso. Essa sequência é um “olá” bastante educado no mundo canino e deve ser recebida com calma e afeto.
É crucial estar atento às variações. Nem todo alongamento é social. Movimentos repetitivos, rígidos ou que parecem focados apenas em uma parte do corpo podem sinalizar desconforto físico.
Se o cachorro se espreguiça excessivamente, parece tenso durante o movimento, evita o contato ou manifesta sinais de dor (como choramingar), é hora de considerar uma visita ao veterinário. Dor articular, muscular ou até mesmo mal-estar interno podem se manifestar através de alongamentos que buscam alívio.
A melhor resposta é reforçar positivamente esse comportamento calmo e amistoso. Ao presenciar o gesto, use um tom de voz suave, cumprimente seu cão com carinho nas áreas que ele mais gosta (como o peito ou a base da cauda) e evite movimentos bruscos que possam excitá-lo demais.
Se sua rotina permitir, essa pode ser a deixa para um breve passeio ou uma sessão de carinho, solidificando a associação positiva da sua chegada.
Decifrar gestos como o alongamento de saudação vai muito além da curiosidade. Essa compreensão:
A ajuda profissional se faz necessária se o padrão de espreguiçar mudar subitamente ou se vier acompanhado de: letargia, perda de apetite, clara demonstração de dor, comportamentos de evitamento ou sinais de ansiedade.
Um veterinário pode descartar questões físicas, e um especialista em comportamento animal pode ajudar se a raiz for emocional, como ansiedade de separação ou estresse ambiental.