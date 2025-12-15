Acesse sua conta
11 benefícios de mastigar cravo da Índia diariamente que você nem faz ideia

Aprenda a forma mais segura de mastigar a especiaria e descubra seus 11 impactos positivos no organismo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:00

Estudos mostram que o cravo-da-índia é mais do que um tempero, sendo um aliado potente contra inflamações
Estudos mostram que o cravo-da-índia é mais do que um tempero, sendo um aliado potente contra inflamações Crédito: Freepik

Pesquisas de todos os lugares do mundo evidenciam que mastigar cravo-da-índia diariamente possui um impacto muito real na manutenção do equilíbrio do organismo.

Esta flor seca, usada tradicionalmente na culinária, contém em sua concentração compostos que agem em diferentes sistemas do corpo.

Cravo da Índia

Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik
Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik
Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik
Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik
Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik
Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik

Inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado por Reprodução | Freepik

Dessa forma, inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado.

O composto secreto que faz a diferença

O eugenol é o componente ativo mais responsável pelas inúmeras propriedades do cravo-da-índia.

Aliás, esta substância é altamente concentrada na especiaria, chegando a ocupar entre 70% e 95% dela.

O eugenol já foi exaustivamente estudado por pesquisadores em diversos centros acadêmicos, que comprovam que ele apresenta um potente efeito antimicrobiano.

Além disso, ele participa ativamente de processos anti-inflamatórios e antioxidantes cruciais para a saúde.

Os efeitos impressionantes

Conforme a tabela da Super Rádio Tupi, os 11 benefícios de mastigar o cravo-da-índia todos os dias incluem:

  1. Fonte de nutrientes essenciais (fibras, vitamina K, manganês, eugenol e betacaroteno)
  2. Potente ação antioxidante (neutraliza radicais livres e retarda o envelhecimento celular)
  3. Ação anti-inflamatória (reduz inflamações e ajuda em casos de artrite e processos crônicos)
  4. Saúde bucal (combate bactérias, alivia dores de dente e previne cáries e gengivite)
  5. Fortalece o sistema imunológico (ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e estímulo das defesas naturais)
  6. Ajuda no controle da glicemia (melhora a sensibilidade à insulina e auxilia na prevenção do diabetes)
  7. Protege o fígado (estimula funções de desintoxicação e protege as células hepáticas)
  8. Saúde cardiovascular (reduz o colesterol ruim, melhora a circulação e previne doenças cardíacas)
  9. Alívio de sintomas respiratórios (ação expectorante e conforto para tosse e dor de garganta)
  10. Saúde da pele (previne acne, combate inflamações cutâneas e melhora a vitalidade)
  11. Fortalecimento ósseo (rico em manganês e importante para formação e manutenção dos ossos)

Quem deve ter atenção redobrada?

Apesar do expressivo número de benefícios, os especialistas em saúde enfatizam a necessidade de um consumo sempre equilibrado. O ideal é consumir um ou, no máximo, dois cravos diariamente para que seja possível usufruir de suas propriedades.

Desta forma, evitamos sobrecarregar os tecidos do corpo que entram em contato direto com a especiaria.

Mulheres grávidas, por exemplo, precisam de cuidado extra, visto que o cravo pode estimular contrações uterinas.

Pessoas com úlceras, refluxo forte ou que tomam anticoagulantes também devem conversar com um médico antes de adotar este hábito frequente.

