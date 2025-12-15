11 benefícios de mastigar cravo da Índia diariamente que você nem faz ideia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
15 de dezembro de 2025
Pesquisas de todos os lugares do mundo evidenciam que mastigar cravo-da-índia diariamente possui um impacto muito real na manutenção do equilíbrio do organismo.
Esta flor seca, usada tradicionalmente na culinária, contém em sua concentração compostos que agem em diferentes sistemas do corpo.
Cravo da Índia
Dessa forma, inserir o cravo na rotina, mesmo que em pequenas doses, torna-se um hábito de cuidado diário simples de ser adotado.
O eugenol é o componente ativo mais responsável pelas inúmeras propriedades do cravo-da-índia.
Aliás, esta substância é altamente concentrada na especiaria, chegando a ocupar entre 70% e 95% dela.
O eugenol já foi exaustivamente estudado por pesquisadores em diversos centros acadêmicos, que comprovam que ele apresenta um potente efeito antimicrobiano.
Além disso, ele participa ativamente de processos anti-inflamatórios e antioxidantes cruciais para a saúde.
Conforme a tabela da Super Rádio Tupi, os 11 benefícios de mastigar o cravo-da-índia todos os dias incluem:
Apesar do expressivo número de benefícios, os especialistas em saúde enfatizam a necessidade de um consumo sempre equilibrado. O ideal é consumir um ou, no máximo, dois cravos diariamente para que seja possível usufruir de suas propriedades.
Desta forma, evitamos sobrecarregar os tecidos do corpo que entram em contato direto com a especiaria.
Mulheres grávidas, por exemplo, precisam de cuidado extra, visto que o cravo pode estimular contrações uterinas.
Pessoas com úlceras, refluxo forte ou que tomam anticoagulantes também devem conversar com um médico antes de adotar este hábito frequente.