Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Essa é a idade em que você deve parar de beber álcool, segundo neurologistas

O consumo regular da substância é associado a 49 mil mortes anuais na França e é um fator de risco para diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:14

O Dr. Richard Restak compara o álcool a uma 'neurotoxina direta' que prejudica a função cerebral e a memória; o especialista revela a idade em que a eliminação total da bebida é fundamental para prevenir a Síndrome de Wernicke-Korsakoff
O Dr. Richard Restak compara o álcool a uma 'neurotoxina direta' que prejudica a função cerebral e a memória; o especialista revela a idade em que a eliminação total da bebida é fundamental para prevenir a Síndrome de Wernicke-Korsakoff Crédito: Freepik

O consumo de álcool é um tema de saúde pública urgente, associado a cerca de 49 mil mortes por ano na França, de acordo com o Ministério do Trabalho, Saúde e Solidariedade. Os danos do consumo regular de álcool à saúde são significativos, abrangendo múltiplos sistemas do corpo.

Acima de duas doses diárias para mulheres e três doses diárias para homens, o álcool se estabelece como um importante fator de risco para diversas condições. Entre elas, estão certos tipos de câncer (boca, garganta, esôfago, cólon e reto), doenças hepáticas, como a cirrose, problemas pancreáticos, distúrbios cardiovasculares e questões de saúde mental, incluindo ansiedade e depressão.

Bebidas alcoólicas

Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
1 de 7
Bebidas alcoólicas por Shutterstock

LEIA MAIS 

Fazenda de mangas transforma o sertão com 1.400 empregos; a maior do Brasil

Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

Essa planta que quase ninguém conhece resiste a calor extremo e produz folhas frescas durante todo o verão

O álcool como "neurotoxina direta" e o risco de demência precoce

O álcool é classificado como uma "neurotoxina direta", uma substância capaz de prejudicar ou destruir o sistema nervoso. Em entrevista ao jornal The Sun, o neurologista Richard Restak destacou que esse dano induzido pelo álcool afeta diretamente a função cerebral e a memória.

O consumo excessivo de álcool também tem sido ligado ao início precoce de quadros de demência.

A idade crítica para a eliminação do álcool

Para mitigar esses graves riscos à saúde cerebral, Richard Restak, autor do livro Como Prevenir a Demência: Um Guia Especialista para a Saúde Cerebral a Longo Prazo, fez uma recomendação crucial em sua obra:

"Sugiro fortemente que pessoas com 65 anos ou mais eliminem o álcool de sua dieta de forma completa e permanente."

O especialista também aconselhou que pessoas de qualquer idade reavaliem sua relação com o álcool, especialmente se ele estiver sendo usado como um mecanismo para acalmar a raiva ou aliviar a ansiedade.

Síndrome de Wernicke-Korsakoff: a demência ligada ao álcool

Segundo o neurologista, existe uma forma específica de demência associada ao consumo excessivo de álcool: a Síndrome de Wernicke-Korsakoff.

Esta síndrome se manifesta pela "perda grave da memória recente" e é um "resultado do efeito direto do álcool no cérebro", explicou o Dr. Richard Restak. O consumo excessivo e prolongado de álcool pode, a longo prazo, induzir uma deficiência de vitamina B1, fator que pode desencadear a síndrome de Wernicke-Korsakoff.

Leia mais

Imagem - Doutor em Ciências da Saúde fala sobre como ganhar músculos treinando sem carga

Doutor em Ciências da Saúde fala sobre como ganhar músculos treinando sem carga

Imagem - Dormir com o seu cachorro na cama pode levar a doenças fatais, indicam especialistas

Dormir com o seu cachorro na cama pode levar a doenças fatais, indicam especialistas

Imagem - O que fazer para o cabelo parar de cair e ganhar força depois dos 50 anos

O que fazer para o cabelo parar de cair e ganhar força depois dos 50 anos

Mais recentes

Imagem - O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo

O universo já falou: saiba qual o dia da sorte da semana (entre 15 e 21 de dezembro) para cada signo
Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
Imagem - Por que os navios sempre têm casco da cor vermelha?

Por que os navios sempre têm casco da cor vermelha?

MAIS LIDAS

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
01

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia
02

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
03

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)
04

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)