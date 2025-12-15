SAÚDE E BEM-ESTAR

Essa é a idade em que você deve parar de beber álcool, segundo neurologistas

O consumo regular da substância é associado a 49 mil mortes anuais na França e é um fator de risco para diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares

Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:14

O Dr. Richard Restak compara o álcool a uma 'neurotoxina direta' que prejudica a função cerebral e a memória; o especialista revela a idade em que a eliminação total da bebida é fundamental para prevenir a Síndrome de Wernicke-Korsakoff Crédito: Freepik

O consumo de álcool é um tema de saúde pública urgente, associado a cerca de 49 mil mortes por ano na França, de acordo com o Ministério do Trabalho, Saúde e Solidariedade. Os danos do consumo regular de álcool à saúde são significativos, abrangendo múltiplos sistemas do corpo.

Acima de duas doses diárias para mulheres e três doses diárias para homens, o álcool se estabelece como um importante fator de risco para diversas condições. Entre elas, estão certos tipos de câncer (boca, garganta, esôfago, cólon e reto), doenças hepáticas, como a cirrose, problemas pancreáticos, distúrbios cardiovasculares e questões de saúde mental, incluindo ansiedade e depressão.

O álcool como "neurotoxina direta" e o risco de demência precoce

O álcool é classificado como uma "neurotoxina direta", uma substância capaz de prejudicar ou destruir o sistema nervoso. Em entrevista ao jornal The Sun, o neurologista Richard Restak destacou que esse dano induzido pelo álcool afeta diretamente a função cerebral e a memória.

O consumo excessivo de álcool também tem sido ligado ao início precoce de quadros de demência.

A idade crítica para a eliminação do álcool

Para mitigar esses graves riscos à saúde cerebral, Richard Restak, autor do livro Como Prevenir a Demência: Um Guia Especialista para a Saúde Cerebral a Longo Prazo, fez uma recomendação crucial em sua obra:

"Sugiro fortemente que pessoas com 65 anos ou mais eliminem o álcool de sua dieta de forma completa e permanente."

O especialista também aconselhou que pessoas de qualquer idade reavaliem sua relação com o álcool, especialmente se ele estiver sendo usado como um mecanismo para acalmar a raiva ou aliviar a ansiedade.

Síndrome de Wernicke-Korsakoff: a demência ligada ao álcool

Segundo o neurologista, existe uma forma específica de demência associada ao consumo excessivo de álcool: a Síndrome de Wernicke-Korsakoff.