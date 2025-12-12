Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fazenda de mangas transforma o sertão com 1.400 empregos; a maior do Brasil

Empresa no Vale do São Francisco exporta 30 mil toneladas por ano, gera 1.400 empregos e aposta em tecnologia e sustentabilidade para crescer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:00

Plantação de manga muda realidade da região
Plantação de manga muda realidade da região Crédito: Freepik

No coração do semiárido brasileiro, uma fazenda irrigada pelo Rio São Francisco mudou o destino de uma região inteira e colocou o país entre os maiores exportadores de manga do mundo.

Com produção anual de 30 mil toneladas, tecnologia de ponta na seleção das frutas e forte impacto social, a Agrodan prova que inovação e agronegócio podem caminhar juntos mesmo em áreas historicamente marcadas pela escassez.

Manga

Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução
Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução
Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução
Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução
Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução
1 de 5
Fruta pode ajudar na prevenção da diabetes por Reprodução

Do sertão à liderança global na produção de mangas

A história da Agrodan começa em 1987, quando a família Dantas decidiu investir na agricultura no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, mesmo sem formação técnica na área. Em um período de instabilidade econômica e hiperinflação, a aposta era arriscada, mas encontrou no clima da região e no acesso ao rio o cenário ideal para prosperar.

Inicialmente, a produção incluía manga, banana e uva, mas foi a manga que rapidamente se destacou pelo potencial de mercado, especialmente na Europa. Apenas quatro anos depois, em 1991, a empresa já realizava suas primeiras exportações, dando início a um processo contínuo de expansão e profissionalização.

Hoje, com mais de 1.300 hectares plantados e sete fazendas em operação, a Agrodan se consolidou como a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. A produção anual coloca o país em posição estratégica no comércio global da fruta e transforma o Vale do São Francisco em referência internacional.

Tecnologia no campo garante qualidade padrão exportação

Grande parte do sucesso da fazenda está ligada ao uso de tecnologia avançada desde o cultivo até a seleção final das mangas. A irrigação por gotejamento, adotada em todas as áreas produtivas, permite o uso racional da água, melhora a absorção de nutrientes e pode elevar a produtividade em até 20%, segundo dados da própria empresa.

Após a colheita, as frutas seguem para o packing house, considerado um dos mais modernos do país. O local opera com processos automatizados de lavagem, higienização e triagem, reduzindo perdas e aumentando a precisão na classificação dos frutos destinados à exportação.

O destaque fica por conta das máquinas equipadas com sensores e câmeras de alta resolução, que realizam até 40 imagens de cada manga. Com esse sistema, é possível identificar peso, cor e defeitos externos, garantindo o rigor exigido pelos mercados internacionais, principalmente o europeu, destino de quase toda a produção.

Leia mais

Imagem - Usar máscara para dormir melhora o sono, o aprendizado e até a memória, apontam estudos

Usar máscara para dormir melhora o sono, o aprendizado e até a memória, apontam estudos

Imagem - Pesquisa revela o 'Q.I' do seu cachorro e diz quem são os mais inteligentes e os mais burros

Pesquisa revela o 'Q.I' do seu cachorro e diz quem são os mais inteligentes e os mais burros

Imagem - Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

Impacto social, sustentabilidade e futuro do agronegócio

Além dos números expressivos no campo, a Agrodan também investe fortemente em ações sociais e ambientais. Desde 2017, a empresa mantém uma escola própria na zona rural, oferecendo ensino gratuito, transporte, alimentação e atividades como música, informática e robótica para centenas de crianças.

Os funcionários contam ainda com participação nos lucros, acesso a unidades básicas de saúde com telemedicina e programas de educação para jovens e adultos. A integração com a comunidade local se tornou um dos pilares do modelo de gestão, ajudando a fixar famílias na região e gerar desenvolvimento contínuo.

Na área ambiental, a fazenda opera com usina solar própria, projetos de reflorestamento e monitoramento do balanço de carbono. A meta é mostrar que a operação absorve mais carbono do que emite, alinhando crescimento econômico, preservação ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Mais recentes

Imagem - Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'

Ex-Globo defende legalização do aborto em estreia de programa: 'Qual vida?'
Imagem - Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)

Dia decisivo no coração de vários signos: veja quem vive virada no amor ainda hoje (12 de dezembro)
Imagem - Jackson Wang anuncia retorno ao Brasil em 2026 com pacotes VIP; veja preços e detalhes

Jackson Wang anuncia retorno ao Brasil em 2026 com pacotes VIP; veja preços e detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
01

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador
02

Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
03

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
04

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)