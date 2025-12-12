Fazenda de mangas transforma o sertão com 1.400 empregos; a maior do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:00
No coração do semiárido brasileiro, uma fazenda irrigada pelo Rio São Francisco mudou o destino de uma região inteira e colocou o país entre os maiores exportadores de manga do mundo.
Com produção anual de 30 mil toneladas, tecnologia de ponta na seleção das frutas e forte impacto social, a Agrodan prova que inovação e agronegócio podem caminhar juntos mesmo em áreas historicamente marcadas pela escassez.
A história da Agrodan começa em 1987, quando a família Dantas decidiu investir na agricultura no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, mesmo sem formação técnica na área. Em um período de instabilidade econômica e hiperinflação, a aposta era arriscada, mas encontrou no clima da região e no acesso ao rio o cenário ideal para prosperar.
Inicialmente, a produção incluía manga, banana e uva, mas foi a manga que rapidamente se destacou pelo potencial de mercado, especialmente na Europa. Apenas quatro anos depois, em 1991, a empresa já realizava suas primeiras exportações, dando início a um processo contínuo de expansão e profissionalização.
Hoje, com mais de 1.300 hectares plantados e sete fazendas em operação, a Agrodan se consolidou como a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. A produção anual coloca o país em posição estratégica no comércio global da fruta e transforma o Vale do São Francisco em referência internacional.
Grande parte do sucesso da fazenda está ligada ao uso de tecnologia avançada desde o cultivo até a seleção final das mangas. A irrigação por gotejamento, adotada em todas as áreas produtivas, permite o uso racional da água, melhora a absorção de nutrientes e pode elevar a produtividade em até 20%, segundo dados da própria empresa.
Após a colheita, as frutas seguem para o packing house, considerado um dos mais modernos do país. O local opera com processos automatizados de lavagem, higienização e triagem, reduzindo perdas e aumentando a precisão na classificação dos frutos destinados à exportação.
O destaque fica por conta das máquinas equipadas com sensores e câmeras de alta resolução, que realizam até 40 imagens de cada manga. Com esse sistema, é possível identificar peso, cor e defeitos externos, garantindo o rigor exigido pelos mercados internacionais, principalmente o europeu, destino de quase toda a produção.
Além dos números expressivos no campo, a Agrodan também investe fortemente em ações sociais e ambientais. Desde 2017, a empresa mantém uma escola própria na zona rural, oferecendo ensino gratuito, transporte, alimentação e atividades como música, informática e robótica para centenas de crianças.
Os funcionários contam ainda com participação nos lucros, acesso a unidades básicas de saúde com telemedicina e programas de educação para jovens e adultos. A integração com a comunidade local se tornou um dos pilares do modelo de gestão, ajudando a fixar famílias na região e gerar desenvolvimento contínuo.
Na área ambiental, a fazenda opera com usina solar própria, projetos de reflorestamento e monitoramento do balanço de carbono. A meta é mostrar que a operação absorve mais carbono do que emite, alinhando crescimento econômico, preservação ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.