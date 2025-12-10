Acesse sua conta
Usar máscara para dormir melhora o sono, o aprendizado e até a memória, apontam estudos

Estudos indicam que o bloqueio total da luz regula a melatonina, aumenta o tempo de sono profundo e favorece a consolidação da memória em adultos saudáveis e pacientes hospitalizados

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:00

Além de combater a insônia, pesquisas mostram que o uso de máscaras de olhos pode diminuir a percepção de dor e aumentar a atenção no dia seguinte
Além de combater a insônia, pesquisas mostram que o uso de máscaras de olhos pode diminuir a percepção de dor e aumentar a atenção no dia seguinte

O uso de máscaras de olhos para dormir vai muito além de um simples hábito de conforto. Uma análise agregada de diversas pesquisas científicas revela que este acessório traz benefícios claros e mensuráveis para a saúde, atuando diretamente na regulação biológica do descanso.

Seja em ambientes controlados, como hospitais, ou no conforto de casa, a prática se mostrou eficaz para promover um sono mais restaurador.

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

A ciência por trás do escuro total

O principal mecanismo de ação das máscaras é o bloqueio da luz, um fator crucial para a fisiologia humana. A escuridão favorece a produção natural de melatonina, hormônio essencial para iniciar e manter o sono.

Ao eliminar a interferência luminosa, o acessório ajuda a aumentar o tempo total de descanso e a eficiência do sono. Estudos demonstram que usuários de máscaras apresentam uma redução significativa nos despertares noturnos, conseguindo manter-se adormecidos por períodos mais longos e contínuos.

Benefícios para o cérebro e memória

As vantagens não se limitam ao momento do descanso. O uso da máscara gera impactos positivos no desempenho cognitivo do dia seguinte. Pesquisas apontam que o bloqueio de luz aumenta o tempo gasto em sono de ondas lentas, estágio fundamental para a consolidação da memória.

Como resultado direto dessa arquitetura de sono aprimorada, indivíduos demonstraram maior capacidade de atenção e aprendizado após noites dormidas com o acessório.

Impacto na saúde física e emocional

A eficácia do item foi amplamente testada em ambientes críticos, como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Nesses cenários, pacientes que utilizaram máscaras (isoladamente ou com protetores auriculares) relataram sono mais profundo e maior satisfação com o descanso.

Além disso, há evidências clínicas de que a prática auxilia na recuperação física e emocional. Os dados indicam uma redução na ansiedade, melhora no humor e até diminuição da dor pós-operatória em pacientes cirúrgicos. Sinais vitais também apresentaram melhora, sugerindo um estado de relaxamento fisiológico mais intenso.

Uma solução acessível

Diferente de intervenções farmacológicas, o uso da máscara de olhos é classificado pelos pesquisadores como uma estratégia segura e não invasiva.

Não há relatos de efeitos colaterais relevantes, tornando-a uma ferramenta simples e econômica que pode ser facilmente incorporada à rotina noturna de qualquer pessoa que busca otimizar sua saúde.

