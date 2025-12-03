APENAS 7 DIAS

Ele fez prancha todos os dias durante uma semana e os resultados foram surpreendentes

Não é preciso se esforçar tanto para fortalecer o core

Agência Correio

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:30

O segredo da prancha está na boa execução Crédito: Imagem: Domínio público

A prancha é um dos exercícios mais famosos para fortalecer os músculos abdominais, e geralmente é realizada junto com outros exercícios. Mas esse editor decidiu fazer um pouco de prancha todos os dias por uma semana e se surpreendeu com os resultados.

A história foi contada no Yahoo News. A base do experimento era de que apenas 10 segundos por dia do exercício era o suficiente para gerar resultados concretos no físico de uma pessoa. Entenda o que o editor descobriu.

Apenas dez segundos

Após uma semana fazendo 10 segundos de prancha todos os dias, os resultados não foram milagrosos, mas foram concretos. Segundo o editor, é claro que não vieram resultados visíveis, um super tanquinho definido em apenas sete dias.

Mas ele relatou que percebeu um ganho de força significativo no core. O exercício também facilitou a ativação do core quando praticava outros exercícios: corrida, pilates e até passear com o cachorro.

O segredo: execução

A prancha pode parecer um exercício bastante simples, basta desafiar a gravidade com os músculos abdominais por um tempo determinado para conseguir os resultados desejados. Mas tem um segredo: uma boa execução.

Mantenha o corpo em linha reta (cabeça aos calcanhares), abdômen e glúteos contraídos. Apoie-se nos antebraços (cotovelos abaixo dos ombros) ou mãos. Evite arquear a coluna ou deixar o quadril cair/elevar em excesso. Respire de forma controlada.